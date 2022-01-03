ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Kovid-19 döneminde 16 milyon belgeye bir tıkla ulaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:

"Son bir buçuk yıl içerisinde 581 bin sisteme giriş kaydını görüyoruz"

"Giderek hızlanan dijitalleştirme çalışmaları sonucunda Devlet Arşivleri Başkanlığı, 73 milyon belgenin dijital görüntüsünü ortaya koymuştur"

2- Kıbrıslı Başkonsolos Kenan Poleo'dan İstanbul izlenimleri:

" Londra'da bizim kültürümüz, Türk kültürüydü. Filmler örneğin; Gülşen Bubikoğlu, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy falan... Babam Kenan Pars'ı çok sevdiği için ismimi Kenan koydu"

"Buradaki tarihi ve kültürel çeşitliliği çok seviyorum, Türkiye'de de mimari çok güzel. İstanbul da Türkiye de, yaşayan bir müze gibi"

(Mehmet Kara/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- Ekiplerden elektrik arızalarına atlı müdahale

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan Doğu Anadolu'da görev yapan elektrik arıza ekipleri, vatandaşın karanlıkta kalmaması için elektrik arızaları olan bölgeye snowtrack ve kar motorunun yanı sıra atlarla ya da karda yürüyerek ulaşıyor

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş:

"Vatandaşımızı elektriksiz bırakmamak için gayret ediyoruz ancak buna rağmen oluşabilecek aksaklıkları önlemek için de arkadaşlarımızı eğitiyoruz"

(İsmail Hakkı Demir/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Atık geliri, sıcak çorba oluyor

Üsküdar Belediyesi, geri dönüşüme kazandırılan atıklardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak çorba ikram ederken engellilere tekerlekli sandalye, öğrencilere de burs veriyor

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş:

"Lütfen kullanmış olduğunuz geri dönüştürülebilir malzemeleri çöpe atmayın. Dönüşüm noktalarımıza bunları bırakın"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)