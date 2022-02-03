ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için "gönüllü" arayışı sürüyor

Adenoviral vektör tabanlı aşıyı geliştiren Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut:

" Omicron'un yaygın olduğu dönemde gereken şartları sağlayan kişileri bulmak zor. Aşı olmamış, hastalığı da geçirmediğini düşünen 20'nin üzerinde kişi tarandı fakat önemli bir kısmının PCR testi pozitif çıktı. Bugüne kadar 2 gönüllümüze aşıyı yapabildik"

"Kovid-19 geçirmediyseniz ve hiç aşı yaptırmadıysanız lütfen Ankara Şehir Hastanemizdeki Faz 1 merkezine başvurarak, çalışmaya destek olun"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yunan askerinin ölüme ittiği Yemenli Kalla, denizde kaybolan kuzenini unutamıyor

Çeşme açıklarındaki Karaada'da Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılan Mahgdi Kalla:

"Yüzme bilmediğimizi Yunan askerlerine söyledik. Bizi denize atıp geri döndüler"

"Kuzenim zaten yüzmeyi bilmiyordu ve yüzmekten çok korkuyordu. Hala kulağımda onun sesi var"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Madencilik sektörünün 2022 yılı hedefi 7 milyar dolar ihracat

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer:

"Yurt dışında katıldığımız prestijli fuarlarda ve düzenleyeceğimiz fiziki ve sanal ticaret heyetleriyle Türk madenlerinin tanıtımını daha geniş kitlelere ulaştıracağız"

"İhracatçı firmalarımızın mevcut ve hedef pazarlardaki etkinliği artacak. Önümüzdeki yıllarda doğal taş sektörünün güçlü oyuncularının bir araya geleceği fuarlarda yer almaya devam edeceğiz"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Türk bilim insanları lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttırdı

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yaşar:

"10 farklı türde karbon kaynaklı malzeme ürettik. Yaptığımız testlerde 2 malzemenin grafite göre yaklaşık 5-6 kat üstün performans sağladığını gözlemledik"

"Grafit anot malzemesinin kapasitesi yaklaşık 240 miliamper saat/gram iken bizim ürettiğimiz malzemeden elde ettiğimiz sonuç yaklaşık 1200 miliamper saat/gram"

(Orhan Yoldaş/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Facebook, 18'inci yaşına Meta olarak girerken eleştiri oklarının hedefinde olmayı sürdürüyor

Mark Zuckerberg ve üç arkadaşının 4 Şubat 2004'te Harvard Üniversitesi'ndeki yurt odasında kurduğu Facebook, bugün yaklaşık 3 milyar aktif kullanıcısıyla "en popüler sosyal ağlar" arasında ilk sırada geliyor

Whatsapp ile Instagram gibi uygulamaları da bünyesine katarak yıllar içinde hızla büyüyen ve yaklaşık 898 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Facebook, Meta ismiyle yeni bir yola girse de veri güvenliği ile rekabet ihlallerine yönelik tartışmaların odağında olmaya devam ediyor

(Dilara Zengin/Washington)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.