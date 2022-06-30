ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Estonya Başbakanı Kaja Kallas, NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları hem Baltık bölgesinin hem de Avrupa-Atlantik bölgesinin daha güvenli olması anlamına gelecek"

"(NATO'nun Baltıklardaki mevcudiyetinin artırılması) Tümen boyutunda kuvvetler oluşturacağız. Karargahı Estonya'da olacak"

(Ömer Tuğrul Çam/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Mavi Vatan"ın kahramanları "denizaltı kurtarma operasyonları"nda sınır tanımıyor

Mavi sularda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı ileri teknoloji ile donatılan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi ile zorlu eğitimleri başarıyla geçen kurtarma timleri, her an göreve hazır bekletiliyor

Eğitimde, senaryo gereği yüzeye çıkış kabiliyetini kaybeden bir denizaltına tüple dalan ekiplerin metrelerce derinlikte verdiği yaşam desteği, AA ekiplerince su altı kamerasıyla görüntülendi

(Durmuş Genç/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ev ve mutfak eşyası sanayicilerinin hedefi Latin Amerika pazarı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger:

"Kurulduğumuzdan beri Latin Amerika pazarına büyük önem veriyoruz. Hem bölgeye yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hem de Türkiye'ye davet ettiğimiz önemli alıcılar sayesinde birçok firmamız bölgeye ihracata başladı"

"Türk ev ve mutfak eşyasını dünya sıralamasında en yukarılara taşımak istiyoruz. Aynı zamanda kilogram birim ihracat değerimizi 3,6 dolardan bu yılın sonunda 4 dolara, ardından da 6 dolarlara çıkarmak istiyoruz"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

4- Şile Deniz Feneri 163 yıldır Boğaz'ın gözcüsü

Restorasyonu tamamlandıktan sonra ocak ayında açılan Şile Deniz Feneri, Sultan Abdülmecit döneminde başladığı tarihteki yolculuğunu müze olarak sürdürecek

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı:

"Bu, Türkiye'de aktif olan en büyük, dünyada ise ikinci büyük fener. Bunu gelen bütün yerli, yabancı turistlere göstermek istiyoruz"

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı:

"Favorilerim arasında Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, İsmail Koç var. Gençler arasından Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel de sürpriz yapabilecek pehlivanlar"

"Özünden koparmadan, yine onun tarihsel dokuları içerisinde kurallar değişebilir, puanlama kalkabilir. Daha güzel bir uygulama yapılabilir"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Pistte 30 yıl sonra ilki gerçekleştirdi, rakiplerine gözdağı verdi

Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl sonra yarışan ilk kadın pilot olan Seda Kaçan:

"Herkes bana, 'Yapma, bir kadın olarak çok zorlanırsın. Erkek sporu, gücün yetmez. Çalışmayla sporu aynı anda nasıl yürüteceksin?' dedi. Ben risk alıp başladım"

"Rakiplerimin beni hafife almaktansa, 'Seda acaba nerelere kadar gidecek.' düşüncesinde olduklarını ve endişelendiklerini hissediyorum. Bence korkmalılar"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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