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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Kasım 2021

30.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Kasım 2021

20. Milli Eğitim Şurası gündemi için MEB'e ulaşan öneriler belli olduŞuranın "öğretmenlerin mesleki gelişimi" özel ihtisas komisyonunda görüşülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapayacak...

6 Nisan 1920

1- 20. Milli Eğitim Şurası gündemi için MEB'e ulaşan öneriler belli oldu

Şuranın "öğretmenlerin mesleki gelişimi" özel ihtisas komisyonunda görüşülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapayacak şekilde düzenlenmesi önerisi ulaştı

Şuranın "temel eğitimde fırsat eşitliği" özel ihtisas komisyonu için ulaşan öneriler arasında okullara özelleştirilmiş bütçe sağlanması bulunuyor

Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği ile eğitimde şartlı eğitim yardımlarının miktarının artırılması, öneriler arasında yer aldı

Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış eğitim modellerinin geliştirilmesi istendi

"Mesleki eğitimin iyileştirilmesi" özel ihtisas komisyonu için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin tüm sigorta kollarına dahil edilmesi ve bu sürenin emekliliğe sayılması önerildi

(Selma Kasap/Ankara)

2- Sağlık hizmeti ve yazılım ihracatında hedef 10 milyar dolar

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat:

"Türkiye hizmet ihracatında özel hastanelerle sağlık turizminden 2,5 milyar dolardan fazla gelir elde eden bir ülke. İhracatını bununla sınırlı bırakmadan yazılım ihracatını, tıbbi ve sarf malzemesi ihracatına dönüştürdü. İnşallah ilaç ve aşı ihracatına da dönüştürecek"

"Türkiye, özellikle sağlık hizmeti, sarf malzeme ve yazılımların ihracatında önümüzdeki 5 yılda hatta daha kısa bir sürede 10 milyar dolarlık hedefe ulaşacaktır. Özellikle sağlık yazılımlarında Türkiye çok ileride"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çöpe gidecek malzemeleri "ileri" dönüştürüp dünyaya pazarlıyor

Son kullanım tarihi geçmiş mercimek veya pirinç, çöpe atılacak yumurta veya fıstık kabukları, parklardan biçilen çimler, endüstri ürünleri tasarımcısı Ayşe Yılmaz'ın geliştirdiği teknikle ahşap, taş, akustik ve akrilik yüzeylere alternatif ürünler haline getiriliyor

Üretimde kullanılacak son kullanım tarihi geçmiş malzemeler marketlerden, fındık, fıstık ve yumurta kabukları üretici firmalardan, kahve posaları kafelerden, yaprak ve çim ise belediyelerin park ve bahçeler birimlerinden toplanıyor

Yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışan Ayşe Yılmaz'dan yerli sanayicilere çağrı:

"Dünyanın her yerinden talep gören en bilindik yapı ve mobilya markaları, akla gelen ilk isimler bize ulaşıyor ama bunu tüm dünyaya kazandırmak için birlikte hareket etmek lazım"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

4- Misafirlerini kendi tasarladığı "dönen ev"de ağırlıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, raylı sistem üzerine kurduğu 28 metrekarelik prefabrik dönen evi, istediği yönde sabitleyebiliyor

Ahmet Koca:

"Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor ben tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum"

"Misafirlerim, arkadaşlarım geldiğinde burada ağırlıyorum. İnsanlar beğeniyor. Dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor"

Ziyaretçi Zekeriya Şahin:

"Camdan dışarıya bakıncaya kadar evin içerisinde döndüğünüzü hiç hissetmiyordunuz"

(Ali Rıza Akkır/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Mehmet Okur, oyunculuk kariyerindeki başarısını başantrenörlüğe de taşımak istiyor:

"A Milli Takım'da Orhun abiden ve ekibinden çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Hedefim ve hayalim NBA'de veya Avrupa'da bir kulüpte başantrenör olmak"

"Mücadele etmemiz lazım. Turnuva takımı olursak, herkesin bizden çekineceğini düşünüyorum"

"(NBA'de forma giyen Türk oyuncular) Dakikalar alıyorlar ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Hepsi iyi yolda ilerliyor"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Kasım 2021 - Son Dakika


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