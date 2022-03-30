ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Mart 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Mart 2022

30.03.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Mart 2022

Ramazanın ilk günü Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakika oruç tutulacakRamazanın başlayacağı 2 Nisan Cumartesi günü en kısa süreli oruç 14 saat 12 dakikayla Hatay'da tutulacakİlk iftar saat 18.

6 Nisan 1920

1- Ramazanın ilk günü Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakika oruç tutulacak

Ramazanın başlayacağı 2 Nisan Cumartesi günü en kısa süreli oruç 14 saat 12 dakikayla Hatay'da tutulacak

İlk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de saat 19.46'da yapılacak

(Fırat Taşdemir/Ankara)

2- Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak

Yeniden ibadete açılmasının üzerinden geçen 2 yılın ardından ilk kez teravih kılınacak camide, cuma ve hafta sonları enderun usulü teravih geleneği yaşatılacak

Kentte 300'e yakın camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilebilecek, 93 camide hatimle teravih namazı kılınacak ve 2 yıl aradan sonra 209 camide itikafa girilebilecek

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

3- Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi

Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı 1- 22 Mart arasında günlük 280 bin varil azalarak 1,3 milyon varile gerilerken, Asya'ya ihracatı günlük 220 bin varil arttı

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

4- Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu "Riyaset Divanı" orijinal dokusuna kavuşturuldu

Yasama faaliyetlerine 1924-1960 arasında ev sahipliği yapan, önemli inkılaplara ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Büyük Nutuk'u okumasına şahitlik eden 2. Meclis Genel Kurul Salonu'nda restorasyon çalışması yapıldı

"Riyaset Divanı" diye bilinen kürsü ile genç Cumhuriyet'i yükseltmenin heyecanıyla yurdun dört bir yanından gelen milletvekillerinin oturduğu sıralar ilk günkü renk ve dokusuna kavuşturuldu, zamanla aşınan zemin kaplaması yenilendi

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kırklareli, Nisan, Sinop, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Mart 2022 - Son Dakika


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