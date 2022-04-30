ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Rusya- Ukrayna Savaşı enerjide hidrojen alternatifini güçlendiriyor

2020'den bu yana dünyada yeşil hidrojen odaklı hedeflenen ve hayata geçirilen proje sayısı 1120 olarak hesaplanıyor

Hidrojen, bilinen yakıtlar içinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahip alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor

2- Akaryakıt Özel Ekibi 3 ayda 3,3 milyar liralık kamu zararını engelledi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kurulan ekibin geçen yıl ortaya çıkardığı usulsüzlük tutarı 4,1 milyar lirayı aştı

Denetimlerde, aynı akaryakıt tabancasından isteğe göre yasal ya da kayıt dışı akaryakıt pompalanmasını sağlayan düzenekler belirlenirken, bazı istasyonların başka illerde veya yurt dışında bulunan araçlara satış fişi düzenlediği tespit edildi

3- Bilişim uzmanları bayramlarda artan siber dolandırıcılığa karşı uyarıyor

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Tuncay Dilci:

"Şu an moda olan hırsızlık türü, siber dolandırıcıların asılsız linkleridir. Bu linkler üzerinden sahte 'bayram ikramiyesi' mesajlarıyla 50 yaş üzeri kişileri hedef alıyorlar"

Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever:

"E-posta tanıdığınız bir kişiden ya da şirketten geliyor olsa bile eğer o kaynak da zararlı bir yazılımın etkisindeyse size zarar verebilecek bağlantılar içerebilir"

(Taha Erham Keleş/İstanbul)

4- Kafatasının yüzde 83'ü parçalanan hasta, titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu

Doğum gününde evine giren hırsızla mücadele ederken 3'üncü kattan düşen ve 2 yıl boyunca birçok ameliyat geçiren Ali Çiftçi'nin yüzde 10 olarak görülen yaşama ihtimali gerçek oldu

Ali Çiftçi:

"Artık eski günlerdeki gibi gayretli şekilde çalışıyorum. Talihsiz olay hiç yaşanmamış gibiyim. Yani öldü denilen insan şu anda çalışıyor"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan:

"Haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız gibi duruyor"

"Son Bilim Kurulu toplantımız oldukça duygusaldı, Cumhurbaşkanı'mızın teşekkürleriyle çok mutlu olduk. Sonuçta bu bir gönül işiydi, bu görevi de onurla yaptık"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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