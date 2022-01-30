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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ocak 2022

30.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ocak 2022

Zehir tacirlerinin yasayı delme yöntemi uzmanları şaşırttıSanayide kullanılan alkol türevi bir maddenin vücuda alınması halinde kısa sürede vücut tarafından uyuşturucu etki doğuran yasaklı bir maddeye dönüştürüldüğünü fark eden tacirler, yasadaki boşluktan faydalanarak bu...

6 Nisan 1920

1- Zehir tacirlerinin yasayı delme yöntemi uzmanları şaşırttı

Sanayide kullanılan alkol türevi bir maddenin vücuda alınması halinde kısa sürede vücut tarafından uyuşturucu etki doğuran yasaklı bir maddeye dönüştürüldüğünü fark eden tacirler, yasadaki boşluktan faydalanarak bu maddenin ticaretini yapıyor

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu:

"Söz konusu madde için yasada bir uygunluk yok çünkü kendisi uyuşturucu değil, vücut bunu uyuşturucuya çeviriyor"

"Madde, ağızdan alımını takiben 5-15 dakika gibi çok kısa sürede vücutta halihazırda uyuşturucu kapsamında olan ve hemen tüm dünyada uyuşturucu olarak kabul edilen bir başka maddeye dönüşüyor"

(Andaç Hongur Erpehlivan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Finansal istikrar yeni enstrümanlar ve yerli teknolojiyle desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu yıla ilişkin performans planlamaları kapsamında finansal istikrar için Türk lirasının güçlendirilmesi başta olmak üzere faizsiz finans alanındaki düzenlemelere ve finansal teknolojide yerliliğin artırılmasına ağırlık verilecek

Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak, reel sektörün tahvil ihraçları kolaylaştırılacak, iç borçlanmada sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilerek döviz cinsi borçlanma azaltılacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Geçen yıl 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı

Yeni emeklilerle birlikte 2021 yılı sonu itibarıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin oldu

Emeklilerin en fazla yaşadığı şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

19 ilin gürültü eylem planı hazırlandı, 4 ilde çalışmalar devam ediyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeri yapıldı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

5- MÜSİAD'ın "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi" ihracatı hızlandıracak

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı:

"Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi kapsamında 40'ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırılacak"

"İlk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi"

(Ergin Garip/İstanbul)

6- Ormanın emekçileri Karadeniz'in yüksek kesiminde karla mücadele ediyor

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dik yamaçlardan rüzgarla yollara savrularak zaman zaman 5 metreye ulaşan kar yığınlarını temizliyor

İş makinesi operatörü Uğur Çiçek:

"Kar fırtınası ve tipi yollara karları yığma yapıyor, 5 metreye kadar kar kalınlığının olduğu yerler mevcut. Bunları açmak biraz zaman alıyor ama yine de üstesinden geliyoruz"

(Gültekin Yetgin/Giresun) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- İşitme engellilerin satranç oynayabilmesi için işaret dili sözlüğü oluşturuldu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:

"İşitme engellilere satrancın nasıl oynandığını, hamleleri anlatabilmek için işaret dili sözlüğü hazırlandı. Bu, hem ülkemizde hem de dünyada bir ilk oldu"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Uyuşturucu, Giresun, Antalya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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