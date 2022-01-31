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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ocak 2022

31.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ocak 2022

Türkiye-Ermenistan hattında uçuşlar yeniden başlıyor1993'ten beri sınırların kapalı olması nedeniyle tek ulaşımın uçakla sağlandığı Türkiye ve Ermenistan arasında Atlasjet'in iflası nedeniyle 2020'den bu yana uçuş gerçekleştirilemiyorduHaftada 3 seferin planlandığı iki ülke...

6 Nisan 1920

1- Türkiye- Ermenistan hattında uçuşlar yeniden başlıyor

1993'ten beri sınırların kapalı olması nedeniyle tek ulaşımın uçakla sağlandığı Türkiye ve Ermenistan arasında Atlasjet'in iflası nedeniyle 2020'den bu yana uçuş gerçekleştirilemiyordu

Haftada 3 seferin planlandığı iki ülke arasında 2 Şubat'tan itibaren Pegasus tarafından İstanbul'dan Erivan'a pazartesi, çarşamba ve cumartesi, Erivan'dan İstanbul'a ise salı, cuma ve pazar günleri sefer düzenlenecek

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Rusya- Ukrayna krizi Avrupa'daki enerji endişesini körüklüyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda oluşabilecek enerji sıkıntıları Avrupa'da alternatif arz güzergahlarını gündeme getirdi

Avrupa, Rus gazına alternatif olarak gözünü ABD, Norveç, Mısır, Cezayir, Azerbaycan ve Katar'a çevirdi

(Ata Ufuk Şeker/ Emre Gürkan Abay/Brüksel/Moskova)

3- İş Kazaları Araştırma Merkezi kurulacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak merkez, iş kazalarının nedenlerinin araştırılması, kazaların dijital ortamda simülasyonu ve kazaya yol açan kök sebeplerin ortaya konulup benzerlerinin tekrarlanmaması için çalışacak

Kısa adı İKAM olan merkezin, milli bir kaza araştırma metodu oluşturması, bu metodun da standart hale getirilip tüm İSG profesyonellerinin kullanımına sunulması amaçlanıyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

4- Bedeni hızla yaşlanan 9 yaşındaki Veysel, iyileşebilme umudunu asla kaybetmiyor

Dünyada çok nadir görülen, Türkiye'de sadece 4 kişide olduğu tahmin edilen "erken yaşlanma" hastalığıyla mücadele eden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Veysel Çözvelioğlu:

"En çok resim yapmaktan hoşlanıyorum ama büyüyünce asker ya da polis olmak istiyorum"

Anne Arife Çözvelioğlu:

"Dışarıdayken çocuklardan çok büyüklerle sıkıntılarımız oluyor. Çocuğumun yanında hastalığıyla ilgili soru sorulması veya onu rencide edecek sözler kullanılması oğlumu çok rahatsız ediyor"

(Burcu Çalık/Binnur Ege Gürün/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sorbonne'dan Darülaceze'ye uzanan "film gibi" hayat

Darülaceze'nin renkli simalarından Mehmet Eymen Ulukut, Galatasaray Lisesi'nden Sorbonne Üniversitesi'ne uzanan eğitim hayatına, 12 Mart Muhtırası'nda hapse girmesine ve lösemiye yenik düşen kız arkadaşının ardından bir daha evlenmeyerek yoluna tek başına devam etmesine kadar iniş çıkışlarla dolu yaşam öyküsünü anlattı

Ulukut:

"Bir gün evde televizyon izlerken pat diye yere yığıldım. Beyin kanaması geçirmişim. Hastanedeki tedavinin ardından Darülaceze'ye getirildim"

(Semra Orkan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Doğu'da hava ambulansı kardan mahsur kalan hastalara yardım için havalanıyor

Diyarbakır İl Hava Ambulans Merkezinde konuşlandırılan ambulans helikopter sayesinde Diyarbakır'ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman ve Tunceli'deki acil vakaların en kısa sürede hastanelere sevk edilmesi sağlanıyor

Hava ambulansı pilotu Mehmet Tospat:

"Pilotaj olarak bölgenin dağlık kesimleri özellikle rüzgarlı vadiler bizler için risk taşıyor fakat hastanın durumunu ve riskleri de göze alarak uçuşlar yapıyoruz. Ayda 35 ile 60 arasında vakamız oluyor"

(Mehmet Sıddık Kaya/Ömer Yasin Ergin/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Togo Cumhuriyeti, Ermenistan, Atlas Jet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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