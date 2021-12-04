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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Aralık 2021

04.12.2021 10:47
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Aralık 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dış politikada öne çıkan gelişmeleri AA'ya değerlendirdi: "Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dış politikada öne çıkan gelişmeleri AA'ya değerlendirdi:

"Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Bu iki ülke arasında herhangi bir gerilim yaşanmasını tasvip etmeyiz, desteklemeyiz, gerilimin azaltılması için de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışırız"

"Çatışmaları ve gerilimi azaltacak bütün adımları biz desteklemeye hazırız. Bu sürecin, bir yönlendiricisi, başlatıcısı olarak da Türkiye'ye bir rol düşerse Cumhurbaşkanımız seve seve bu rolü oynayacaktır"

"( Libya'da) Birinci tercihimiz tabii ki seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Seçimlerin yapılamaması durumunda neden yapılamadığına ve ne zaman yapılacağına ve o zamana kadar atılacak adımlara dair de kamuoyuna şeffaf bir yol haritasının, bir takvimin açıklanması isabetli olur diye düşünüyoruz"

"(Papa) Keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse. Bu, Ada'nın bütünlüğünü göstermek açısından, adil bir yaklaşımın nasıl olduğunu örneklemesi açısından da güzel bir jest olur, güzel bir adım olur"

"Cumhurbaşkanımız her seferinde dünya beşten büyüktür dediğinde aslında bir adalet çağrısında ve talebinde bulunuyor"

(Barış Seçkin/Roma) (Görüntülü)

2- Türkiye dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci:

"Bizimle karşılaştırılabilecek bir ülke yok. Diğer ülkelerde bu oran bizim bin katımız falan. O kadar düşük oranda zayiatımız var. Zayiata uğrayan topu topu 80 bin aşı. Düşünün 120 milyona yakın aşı yapmışsınız, bu kadar zayiat veriyorsunuz"

"Aşı zayiatında onlar (Almanya) çok daha yüksek seviyede. Ama bu onların zayiatı anormal anlamına gelmiyor, anormal olan bizim bu kadar düşük zayiatla çalışmamız"

"Türkiye'de aşı randevu sadakati oranı yüzde 95'in üzerinde. Keşke diğer polikliniklere başvururken de aynı sadakat oranını kullansak"

(Güç Gönel-Hatice Şenses/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiyeli Ermenilerden Ankara- Erivan normalleşmesine destek

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu:

"Türkiye'deki Ermeniler, normalleşmeyle ilgili çok ümitli. İlişkilerinin normalleşmesini ve iki halkın kardeşliğinin pekişmesinin önünün açılmasını özlemle bekliyoruz"

Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil:

"Erivan, Türkiye ile helalleşmeli ve önüne bakmalı.Türkiye ile dostluk Ermenistan'ın en büyük güvencesi olur. Sınırların açılması iki taraf için de kazanım olur. Ermenistan ekonomik olarak kalkınırken Türkiye de tüm dünyaya iyi niyetini göstermiş olacak. Benim gönlüm Türkiye'nin Ermenistan'a hamilik ve babalık yapmasından yana"

İnşaat mühendisi Nazar Binatlı:

"Normalleşme süreci Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini de olumlu yönde etkileyecektir. 30 yıl önce bu iki halk zaten bir arada yaşıyordu. Son gelişmeler de gösterdi ki artık bu düşmanlığın ortadan kalkması gerekiyor"

(Gülsüm İncekaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin Orta Doğu ihracatı 25 milyar dolara ulaştı

Orta Doğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın 11 ayında yüzde 12,26 oldu

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Hızlı tren projelerinde etap etap final hazırlığı

Ankara- Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı'nda yüzde 47 fiziki ilerleme sağlandı

Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Konya-Karaman kesiminde son testler yapılıyor

Halkalı-Kapıkule Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımında yüzde 48'lik kısım tamamlandı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- Savunma sanayisi "Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi"ne hazırlanıyor

Türk savunma sanayisinde lojistik modernizasyon ve dijital dönüşüm ile ihracat fırsatları 7 ve 8 Aralık'ta yapılacak "Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi"nde masaya yatırılacak

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Sami Atalan:

"Zirve, savunma sanayisindeki ürünlerin yaşam döngüsünde iş birlikleri için de önemli bir platform olacak"

"Bu etkinlik, savunma sanayimizin 400 milyar dolarlık askeri lojistik pazarındaki stratejilerini geliştirmesi için de yol gösterecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

7- Anatomi ve tıp kitapları onun kalemiyle renkleniyor

Türkiye'yi akademik dünyada temsil eden tıp ressamı Prof. Dr. Ahmet Sınav, doktor adayları için anatomi kitaplarına çizdiği organ resimlerini dijital ortama aktarıyor

Prof. Dr. Sınav:

"Bir taraftan anatomik çizimler yapıp projeler ürettim diğer taraftan da dünyanın en iyi tıp ressamlığı eğitimi veren programına kaydoldum, teknik öğrendim"

"11 sene tam zamanlı anatomi dersi verdim. Amerika'da profesör oldum"

"İnsanın Amerika'da her şeyi olmasına rağmen bir şeyi yok. O da vatan. Kendini oraya ait hissetmiyorsun. Bir elin yağda bir elin balda olursa olsun. Diyorsun ki ben buraya ait değilim"

(Mehmet Kara/İstanbul) (Fotoğraflı)

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Aralık 2021 - Son Dakika


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