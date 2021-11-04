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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2021

04.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2021

Türkiye, Glasgow'da "yeşil kalkınma"yı anlatıyorCOP26 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bilgilendirme toplantılarının gündemi "yeşil kalkınma devrimi"nin yanı sıra "sıfır atık", "iklim değişikliği ile mücadele", "iklim...

6 Nisan 1920

1- Türkiye, Glasgow'da "yeşil kalkınma"yı anlatıyor

COP26 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bilgilendirme toplantılarının gündemi "yeşil kalkınma devrimi"nin yanı sıra "sıfır atık", "iklim değişikliği ile mücadele", "iklim değişikliğine uyum" ve "düşük karbon emisyonu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Türkiye, yeşil kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkanlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllü ve bu konuda önemli bir kapasiteye sahip bir ülke. COP26'da da bu doğrultuda görüşlerimizi ve çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz"

"Yeşil kalkınma devrimini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bundan önce attığımız adımlara yenilerini ilave etmek suretiyle iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz."

"COP26'da yapacağımız istişareler, yeni yılda yapacağımız İklim Şurası'nda önemli yer tutacak"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

2- 8 ay yoğun bakımda kalan hasta kalp nakliyle hayata tutundu

Kalp nakli olan Kamil Demir:

"Bir akşam uygun kalbin bulunduğunu ve nakil olabileceğimi söylediler. Kalp nakli olabileceğimi öğrendiğimde sevinçten ağladım. Hayatımın en mutlu anıydı"

"Kalp nakliyle sağlığına kavuşmuş biri olarak çevremdeki kişileri organ bağışı yapmaları için ikna etmeye çalışıyorum"

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ümit Kervan:

"Bu kadar uzun süre hastayı yoğun bakımda yaşatabilmek büyük tecrübe gerektiriyor. Literatürde bu durumdayken bu kadar uzun süre yoğun bakımda kalan az sayıda hasta var"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Hierapolis'te Helenistik döneme ait iki ev kalıntısı bulundu

Kazı başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro:

"Evlerin Hierapolis'in kurulduğu yıllara ait olduğunu düşünüyoruz"

"Ayrıca bu olağanüstü kentteki günlük yaşamın incelikli bir tanıklığını temsil eden güzel kabartma figürlü seramikler, sikke, kandiller ve sırlı vazolar gibi birçok küçük obje bulduk"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- EBRD, Türkiye'nin yıl sonu yüzde 9 büyümesini bekliyor

EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 9'a yükseltildi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly:

"Türkiye geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl da devam etti"

"Türkiye'nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviye olan 3,5 oranına geri döneceğini öngörüyoruz"

"Türkiye'nin salgın sonrası bağlamda bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum"

(Gökhan Kurtaran/Londra) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- YPG/ PKK'dan kaçan Rasulaynlı Hristiyan kardeşler özgürce yaşamaktan mutlu

56 yaşındaki Naum Melki:

"Türk ordusu destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ilçemizi kurtarınca toprağı, beni kurtaran SMO grubunu, Kiliseyi ve evimi öptüm"

"İlçede diğer etniklerle kardeşçe ve uyum içinde yaşıyoruz"

"Batı toplumun sık sık biz Hristiyanların varlığı ile ilgili endişelendiğini duyuyoruz ancak hiç bir zaman onları burada görmedik. Tam tersine ABD'nin desteklediği ve sözde halkların kardeşliğinden bahseden terör örgütü YPG'nin ihlallerini gördük"

58 yaşındaki Ziyad Melki:

"Bir Hristiyan topluluğu üyesi olarak diğer etnikler burada nasıl dini özgürlüklerini akıcı ve engelsiz şeklide yaşıyorsa biz de dini vecibelerimizi aynı şekilde yerine getiriyoruz"

(Eşref Musa/Ethem Emre Özcan) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat,12 bin 255 adet ile ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla Renault takip etti

Ekimde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren ilk 3 marka 6 bin 865 ile Fiat, 4 bin 761 ile Renault ve 3 bin 686 ile Volkswagen oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

7- Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yıllık 20 milyar dolar ihracat rekoruna koşuyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe:

"Bu yılın ekim ayını, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 1 milyar 913 milyon dolarla kapattık. 10 aylık ihracatta ise 16 milyar 720 milyon dolara ulaştık. Ocak-ekim dönemine baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artıdayız"

"Sektörün 2014'te 18,7 milyar dolarla kırdığı yıllık ihracat rekorunu bu yıl 20 milyar doların üzerine taşıyacağız"

"Tedarik zincirindeki değişim ve Avrupalı markaların yakın coğrafyadan ihtiyaçlarını karşılama arayışı nedeniyle Türkiye'ye son aylarda yoğun bir ilgi var"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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Türkiye, Ankara, Nisan, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Kasım 2021 - Son Dakika


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