ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022

04.04.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022

Bakan Kirişci: "Artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız""Türkiye geneline yayılmış araştırma enstitülerimiz bulunuyor.

6 Nisan 1920

1- Bakan Kirişci: "Artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız"

"Türkiye geneline yayılmış araştırma enstitülerimiz bulunuyor. Diğer taraftan Bakanlığımızın dışında bir de üniversitelerde ıslah konusuna çalışan arkadaşlarımız var"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Rusya'ya yaptırımlar dizelde potansiyel krizi tetikliyor

Günlük yaklaşık 30 milyon varil olan küresel dizel talebinin 2 milyon varilini karşılayan Rusya, günlük 5 milyon varil ham petrol ihraç ediyor

Londra merkezli petrol veri şirketi OilX Kıdemli Analisti Neil Crosby:

"Rusya'nın günlük dizel ihracatının 1 milyon varil azalması, küresel dizel tedariki için büyük bir kayıp"

(Nuran Erkul Kaya/ İstanbul)

3- Avusturyalı Müslüman çift, İslam'a yönelik ön yargıları tasavvufla yıkıyor

Müzik terapisti Gernot Galib Stanfel:

"İslam'la alakalı bir şeyler duymuşlardı ya da kafalarında İslam'a dair belki de güzel olmayan bazı resimler vardı. Ama burada (tasavvuf konserlerinde) deneyimledikleri onlara yeni bir kapı açtı ve bu yeni üzerine daha fazla öğrenmek istediler"

Ressam Friderica Magdalena Wachter-Stanfel:

"Benim için İslam, Allah'a engelsiz erişmek anlamına geliyor"

(Aşkın Kıyağın/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sahipsiz hayvanlara yönelik dört koldan ıslah seferberliği

Son 18 yılda 2,1 milyonu aşkın sahipsiz hayvan aşılanırken 1,8 milyondan fazlası kısırlaştırıldı, 461 bin 762'si de bakımevlerinden sahiplendirildi

2009-2021 döneminde 56 ilde bulunan 81 yerel yönetime, hayvan bakımevi yapımı maksadıyla mali destek sağlanırken mevzuatta gerekli düzenlemeler yapıldı, denetimler de sıklaştırıldı

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

5- İpek Yolu'nun masalsı şehri: Hive

Kumdan bir kaleyi andıran kent, mavi, turkuaz ve yeşilin onlarca tonunun kullanıldığı eserleriyle, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarak Türk İslam medeniyetini de deneyimleme imkanı veriyor

Türkiye'den gidenler halkla tercümansız anlaşabilirken labirente benzeyen sokaklar tarih meraklılarına her adımda yeni bir güzelliğin kapısını aralıyor

(Sefa Mutlu/İstanbul/Hive) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde "cennetten" gelen parçalar korunuyor

Müslümanların kutsal mekanı Kabe'nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen "Hacerülesved" taşından kopan parçaların 4'ü, Kadırga'daki caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor

İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan:

"Bu taşlar insanların ulaşabileceği el sürebileceği yerde değil, insanlar ulaşmasın, insanlar el değmesin diye böyle daha yüksek yerlere monte edilmiştir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri: Cape Flora Krallığı

Türkiye yüz ölçümünün 10'da biri kadar alan kaplayan Cape Flora Krallığı, 9 bin 600'den fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor

Bu bitki çeşitlerinden yaklaşık yüzde 70'i yalnızca bu bölgede yetişiyor ve 1700'den fazlası yok olma tehdidiyle karşı karşıya

(Murat Özgür Güvendik/Cape Town) (Fotoğraflı)

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GÜNDEM / 4 Nisan 2022 GÜNDEM / 4 Nisan 2022 Ayçiçek yağı zamlanacak mı? Ayçiçek yağı zamlanacak mı?

Araştırma, İstanbul, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Nisan 2022 - Son Dakika
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