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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Ocak 2022

04.01.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Ocak 2022

Kur korumalı mevduata katılım 84 milyar lirayı geçtiHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir""Finansal piyasalardaki hareketlere...

6 Nisan 1920

1- Kur korumalı mevduata katılım 84 milyar lirayı geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:

"Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir"

"Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz"

" (Türkiye Ekonomi Modeli) Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız"

"(Teşvik sistemi) cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler yerli ve katma değerli üretimi teşvik etmek üzere desteklenecek"

(Zeynep Çetinkaya/Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Mehmet Zeki Sekin kahraman oğlunu anlattı:

"Güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez, bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar"

"Onun cesareti hafızalarımızda, kahramanlığı da kalbimizden silinmez"

(Ferdi Uzun/Aydın)

3- Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirmede yeni alanlara odaklandı

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu:

"Küresel ölçekte önemi artan 'Müslüman dostu turizm' sektörü de akreditasyon süreçlerimizde yerini alacak"

"Helal kalite altyapısının tesisi için Türkmenistan, Tacikistan, Endonezya, Nijerya, Cezayir, Kamboçya, Fas, Bangladeş ve Rusya ile mutabakat zaptı ve iş birliği protokolleri imzalanmasına yönelik müzakerelere devam ediyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Türkiye, 2021'i rüzgar enerjisinde tarihteki en yüksek kapasite artışıyla kapattı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ebru Arıcı:

"Geçen yılki rekor kapasite 2016'dakine göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi"

"Bu yılın trendini eksik güçle devreye alınan santrallerin tamamlanması, lisans almış 600 megavatlık kapasite artışları ve hibritler belirleyecek"

(Nuran Erkul Kaya- Gülşen Çağatay/ İstanbul)

5- Borsada Trabzon spor'dan 11 yılın en iyi performansı

Trabzonspor, 2021'de yüzde 148,4 değer kazanarak 11 yılın en iyi performansını sergilerken, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi de oldu

Halka açık 4 spor şirketi arasında geçen yıl en yüksek piyasa değerine sahip olan Trabzonspor, 2021'i 3 milyar 30 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı, İstanbul ve Kocaeli zirvede yer aldı

2021'de en fazla ihracatı 88,9 milyar dolarla İstanbul gerçekleştirirken, İstanbul'u, 17,3 milyar dolarla Kocaeli, 15 milyar dolarla Bursa ve 12,2 milyar dolarla İzmir izledi

İhracatı 1 milyar doları aşan il sayısı 16'dan 21'e çıkarken, 39 kentin ihracatı ülke ortalamasının üzerinde arttı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türk Lirası, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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