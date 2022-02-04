ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenliği "kariyer mesleği" haline getiren yeni kanunu AA'ya değerlendirdi:

"Kanunun uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinin artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum"

"Uzman öğretmenlik süreçleri, eğitimlerin içerikleri gibi kanunda belirtilmeyen ama sahada uygulanırken dikkat edilecek konular, çerçeve yönetmelikle açıklığa kavuşmuş olacak. Biz de tüm paydaşlarımızla değerlendireceğiz ve yönetmeliği kamuoyuyla paylaşacağız"

(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü)

2- 10 soruda "YUVAM" hesabı

"Bankalar, yurt dışında yerleşik vatandaşların tebliğ tarihinden itibaren yurt dışından gönderdikleri paralar karşılığında açtırdıkları döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılma hesaplarını YUVAM hesaplarına dönüştürebilecek"

"24 ay vadeli YUVAM hesapları, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek"

"YUVAM hesap sahiplerine kur korumasının yanı sıra hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek"

(Murat Aslan/Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Merkez bankaları para musluklarını kısıyor

Küresel bazda önemli merkez bankalarının uzun süredir devam eden ultra gevşek para politikalarında artan enflasyon baskısıyla sona gelindi

İngiltere Merkez Bankası aralık toplantısında beklentilerin aksine politika faizini artırarak küresel bazda önemli merkez bankaları arasında sıkılaşma adımını atan ilk kurum olurken, şubatta da faiz artışına devam etti

(Murat Aslan/İstanbul)

4- Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde kemoterapi ve aşıyı birleştiren yeni yöntem

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut:

"Kemoterapi ve tedavi edici aşıyı birleştirdiğimiz yeni bir yöntemle kanser tedavi ürünü geliştirdik. Yenilikçi ve dünyada ilk olma özelliğine sahip"

(Kanser ve Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi) Gelecek pandemilere karşı da daha hızlı hareket edebilmemizi sağlayacak. Uluslararası standartlardaki merkez, 2022 sonuna kadar faaliyete geçecek"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Palandöken ABD, Rusya, Norveç ve Ukrayna'dan kayak meraklılarını ağırlıyor

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en uzun pistleriyle ziyaretçilerine 15 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunan Palandöken, kolay ulaşım, konforlu konaklama, doğa sporları seçenekleriyle öne çıkıyor

ABD'li Elizabeth Kimmel:

"İlk geldiğimde bir hafta kalmıştık çok beğendim, bu kez de iki haftalığına geldim. Buradaki pistleri çok seviyorum ve çok iyi vakit geçiriyorum"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Abdullah Öztürk, Paris 2024'e adını taşıyan salonda hazırlanıyor

Paralimpik oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk:

"Bu çok büyük bir gurur. Son dönemde olimpiyatlarda derece yapan sporcularımız bu şekilde onurlandırılıyor. Bu, biz sporcuları daha çok motive ediyor"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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