ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- YÖK, 40. yaşına yeni vizyonla giriyor

40 yılı geride bırakan Yükseköğretim Kurulu, yeni dönemde üniversitelerde bilimsel üretkenliği öne çıkaran yeni vizyonunu hayata geçirecek çalışmalara imza atmaya hazırlanıyor

YÖK, mezunların istihdamı, büyük veri, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliği gibi alanları mercek altına alarak yeni çalışmaları hayata geçirecek, üniversiteler istihdama sağlayacakları katkı ile de değerlendirmeye alınacak

Uluslararası saygınlığı olan öğretim elemanları, Türk üniversitelerinde istihdam edilmek üzere davet edilecek

Türk üniversiteleri, farklı kurumların açıkladığı sıralamalara nitelikli üretim ve yayın yoluyla girmeleri için teşvik edilecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- Rekabet Kurumu Başkanı Küle, zincir marketlere verilen cezayı ilk kez değerlendirdi:

"Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır"

"Elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu görülmüştür"

"Konu bugünün konusu değildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı)

3- BM Genel Sekreter Yardımcısı Keita: " Afganistan'da şu anda önceliğimiz insani durum"

"Çoğu, kadınlar için sağlık hizmeti veren 172 merkezi açık tutmayı başardık. Ayrıca 40 koruma merkezi de açık durumda"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- Yanan orman alanları 11 Kasım'da ağaçlandırılacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Hasar gören alanların telafisi için bu yıl özellikle orman yangınına maruz kalmış sahalarda 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapalım istedik"

"Tüm ülkede sene sonunda kadar 252 milyonun çok çok üzerinde fidan dikimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fidan sıkıntımız da yok"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales: "Türkiye şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı"

"Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

6- İstinaf, Faruk Güllü'nün FETÖ cezasını onayladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, baklavacı Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık cezada usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığına karar vererek, istinaf başvurusunu reddetti

Güllü'nün dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi

(Ali Cevahir Aktürk/Filiz Kınık/İstanbul)

7- GRAFİKLİ - Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti

Bölgedeki turizmcilerden Sami Daşdeler:

"Pandemi sürecindeki kapanmaların ardından Mayıs 2021'den sonra hareketlilik oluştu. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 80'in üzerine çıkıldı. Bu yıl bölgemizi ziyaret eden turist sayısının 2017 seviyeleri ile eşdeğer olduğunu görüyoruz. Bunlar güzel rakamlar"

Turizmci Kemal Cingil:

"Kış sezonuna girerken yoğunluk azalır diye düşünüyordum, umduğumuzdan daha çok turist geldi. Otellerde doluluk devam ediyor. Gelecek yıl daha iyi olacak gibi görünüyor. Şimdiden 2022 için yerli ve yabancı turistlerden rezervasyonlar gelmeye başladı"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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