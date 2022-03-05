ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Rusya- Ukrayna savaşı ekmeği daha pahalı hale getiriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla buğday fiyatı 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ekmek, makarna ve bisküvi gibi ürünlerin fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin-Dilara Zengin/Washington)

2- Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar

Yakın tarihte Afganistan, Irak ve Suriye'de savaş nedeniyle milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalmasının bir örneği de Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da yaşanıyor

Ülkeden gruplar halinde tahliye edilenler arasında bulunan çocuklar, geride hatıralarını bırakıp aileleriyle göç ediyor

(Hakan Şahin/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İhtisas OSB'lerle dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturuluyor

Birleşik Arap Emirlikleri bu alanda iş birliği yapılan ilk ülke olurken, 31'i hayvansal, 24'ü bitkisel üretim olmak üzere, 38 ilde yürütülen 55 TDİOSB projesiyle 55 bin kişiye istihdam sağlanması, tarım sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta:

"Ülkemizde, OSB'ler başta olmak üzere çevreye duyarlı ve dijital üretim merkezlerinin çoğalmasını istiyoruz. Bunun için de bu alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız"

(Zeynep Canlı/Ankara)

4- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci iş dünyasının yakın takibinde

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı:

"AB'nin yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarıyla oluşacak etkiyle bu güncellemenin ülkemiz adına çok ciddi bir sıçrama yaratacağı apaçık bir gerçek olarak karşımızda duruyor"

"Hizmetler, tarım ürünleri, kamu alımları gibi başlıkların dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat ile birlikte Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde ele alınması, bizi çok farklı bir noktaya taşıyacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'in savaş üzüntüsü:

"Yaşananlar korku verici. Bunun vatanımda yaşandığına hala inanamıyorum"

"Türkiye, Ukrayna'ya birçok yardımda bulundu. Bunları görmek beni çok mutlu etti"

(Emre Doğan/İstanbul) (Görüntülü)

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