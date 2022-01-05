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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ocak 2022

05.01.2022 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ocak 2022

Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyorTUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle açılacakMerkezde Türkiye'nin milli savaş uçağı için...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyor

TUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle açılacak

Merkezde Türkiye'nin milli savaş uçağı için 2 bin 300 kişi çalışacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Grip belirtisi olan öğrencilerin okula gönderilmemesi uyarısı

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

"Omicron varyantının belirti ve şikayetleri, gribin belirti ve şikayetleriyle çok benzeşiyor. İkisinde de hapşırık, öksürük, nefes darlığı, burun akıntısı, baş ağrısı, eklem ağrıları ve halsizlik olabiliyor"

"Eğer öğrencinin herhangi bir şikayeti varsa, şüpheli bir durum söz konusu ise kesinlikle okula gönderilmemesi gerekiyor"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Söz konusu ödeme, sektörlerin Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemindeki alacaklarını kapsıyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir:

"Sektör artık varlığını sürdürüp sürdürememe noktasındaydı. Bu ödeme, can suyunun ötesinde ventilatör cihazı gibi kaynak oldu"

(Erdal Çelikel/Ankara)

4- Türkiye, geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen:

"Türkiye ve yakın civarındaki deprem verileri incelendiğinde geçen yıl 23 bin 753 depremin meydana geldiği görüldü"

"Bu verilere göre ülkemizde geçtiğimiz yıl ortalama günde 65, saatte 3 deprem meydana geldi"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

5- 2021'de kahveden yatırımcısına "hatırı sayılır" kazanç

Emtia piyasalarında kahve yatırımcısı geçen yıl yüzde 76,3 kazanırken, onu yüzde 50,8 ile Brent petrol, yüzde 46,4 ile de pamuk yatırımcısı izledi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Ekonomik gelişmelere duyarlı, pamuk ve kahve gibi emtialarda özellikle salgın etkisinin azalıyor olduğu beklentisi yükselişlere sebep olmuştu. Yeni varyantlar çıksa bile ekonomik aktivitelerin durmuyor olması, bu emtia grubunda geri çekilmeler olsa bile fiyatlamaların güçlü kalmasına yol açtı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş:

"Kapalıçarşı'mız için 2022 yılında tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal alanda çok güzel yenilikler ve ilerlemeler bekliyoruz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- GRAFİKLİ - Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Peribacalarıyla ünlü bölgenin ziyaretçi sayısı, 2021'de, önceki yıla göre yüzde 130 artarak 2 milyon 285 bin 895'e ulaştı

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur:

"2021 yılında çoğunlukla Ukrayna, Rusya ve Endonezya'dan misafirleri ağırladık. Bu yıl mart ayından sonra çok daha umutluyuz"

(Behçet Alkan/Nevşehir)

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Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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