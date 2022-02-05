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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Şubat 2022

05.02.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Şubat 2022

Orman yangınlarına "yapay zeka" ile anında tespitTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlarda bir saniyenin, bir dakikanın çok önemi var.

6 Nisan 1920

1- Orman yangınlarına "yapay zeka" ile anında tespit

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Yangınlarda bir saniyenin, bir dakikanın çok önemi var. Özellikle haber alana kadar geçen süreyi minimize etmek istiyoruz"

"Dumanı anında tespit edip, anında bunu bir alarm haline getirip, en yakın ekibe bildirme ile alakalı bir proje yürüttük. Bunu da birkaç ay içinde Antalya'dan kurmaya başladık. Şu anda tüm Türkiye'de ormana bakan yangın kameralarında yapay zeka sistemini gerçekleştiriyoruz. 2022 sezonu için iyi bir hazırlık olacak"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Makedonya ile ortak uluslararası operasyon yürüterek uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Türkiye üzerinden Makedonya'ya göndermek isteyen şebekeye büyük darbe vurdu

Operasyonda 1 ton 105 kilogram yasaklı kimyasal madde ele geçirilirken Kuzey Makedonya'da maddenin alıcısı oldukları şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- En kalabalık ilçe Esenyurt'un nüfusu 57 ili geçti

Geçen yıl sonu itibarıyla, Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi, 942 bin 884 ile Keçiören ilçesi ve 936 bin 351 ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti

750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 231 oldu

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

4- Yerli yazılımcılar "ücretsiz" okulda yetişiyor

Dünyanın en iyi yazılım okullarından Ecole 42'nin yeni nesil teknoloji eğitimi felsefesini ülkede uygulayan Türkiye Açık Kaynak Platformu, 42 İstanbul Yazılım Okulunda öğrencilere eğitmensiz, iş garantili ve ücretsiz yazılım öğrenme fırsatı sunuyor

Platformun yöneticisi Sertaç Yerlikaya:

"Dünyada bu alanda 60 milyonun üzerinde açık kaynak yazılımcı var. Türkiye'deki yazılımcı sayısı ise 200 binin altında"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

En fazla elektrik-elektronik ihracatı yapılan ülkeler Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa oldu

İller bazında en fazla elektrik-elektronik ihracatı İstanbul, Manisa ve Kocaeli'den gerçekleştirildi

(Tolga YANIK/ İstanbul)

6- Engelli genç, polis olma özlemini her gün gittiği karakolda gideriyor

Üniformasını giyerek her gün tekerlekli sandalyesiyle polis merkezinin yolunu tutan Hüseyin Biber:

"Bana asla 'niye bunu yapıyorsun' demediler, içlerine kabul ettiler. Kendimi polis memuru olarak görüyorum"

Komiser Yardımcısı Ertan Ünlüyalvaç:

"Hüseyin, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan belki daha fazla telsiz kodlarına hakim"

(Zeynep Çelikkol/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Bekir Pakdemirli, Yapay Zeka, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Şubat 2022 - Son Dakika


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