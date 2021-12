ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın toplantı yapacak

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türk firması ülkede ilk defa ürettiği havalimanı yolcu sistemleriyle ihracata da kanat açtı

Hava yolu firmaları için geliştirdiği kiosk cihazları ve mobil check-in sistemleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 18 havalimanında aktif olarak kullanılan Emse Mühendislik, Kovid-19 salgınının havacılık sektöründeki etkilerinin azalmasıyla bu cihazların ihracatına da başladı

Emse Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Muslu Oğuz:

"Halen sivil havacılık yolcu otomasyon cihazlarında Kazakistan ve Rusya'ya kabulleri onaylanmış iki sözleşmemiz var. Kuzey Afrika'da da uygun bulunmuş teklifimiz mevcut, sonuçlanmasını bekliyoruz"

"Sıramatik sistemleri konusunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yaptığımız ihracat da tekrar canlanıyor. Bugüne kadar 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Şu an aktif olarak 8 ülkeye ihracata devam ediyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı)

3- TOBB, kasımda 1511 yerli malı belgesini onayladı

TOBB'un bu yılın kasım ayında onayladığı yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 arttı

Kasımda onaylanan yerli malı belgelerinin illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 346 belge ile ilk sırada yer aldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Emtia piyasası "Omicron" kıskacından kurtulamadı

Fed'in şahinleşen tutumu varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, emtia piyasasında da Omicron varyantı kaynaklı endişelerle geçen hafta genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi

Geçen hafta altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 2,6, kurşun yüzde 0,9, platin yüzde 2, pamuk yüzde 7, buğday yüzde 4,7, mısır yüzde 1,1 ve şeker yüzde 3,1 değer kaybetti

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Omicron varyantı, kısıtlamaların artacağı endişelerine neden oluyor. Bu da emtia talebinin olumsuz etkileneceği endişelerine yol açıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı

Sektör, ihracatını kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artırırken, aylık bazda ihracat rekorunu da 16 milyar 297,2 milyon dolara taşıdı

Alt sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 2 milyar 530,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla yüzde 307,6 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü kasımda da ihracattaki büyümeye omuz verdi

Sektör, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1 milyar 733 milyon dolar, ocak-kasım döneminde de yüzde 19,3 artışla 18 milyar 448 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 186 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapılırken, en fazla dış satım yapılan ülke, 299 milyon dolarla Almanya oldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

7- Dünyada her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak yok oluyor

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç:

"Ülkemizdeyse ne yazık ki her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona uğramaktadır. Bu ortalama olarak, bir hektarda her yıl 8,24 ton, başka bir ifadeyle her yıl 0,6 mm toprağın erozyona uğraması, 15 yılda 1 santimetre toprağın taşınması anlamına gelmektedir. Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerektiği dikkate alındığında topraklarımızın doğal oluşum hızından 33 kat daha fazla erozyona uğradığı açık olarak görülmektedir"

"Tarımsal ürünlerde erozyon kaynaklı üretim kaybı yüzde 50'lere ulaşabilmektedir. Ormansızlaşma, meralarda aşırı otlatma ve toprak koruma tedbirleri alınmaksızın yapılan tarım uygulamaları da erozyonun temel sebeplerini oluşturmaktadır"

"1992'den bugüne kadar yaklaşık 22 bin futbol sahası büyüklüğü alanda yaklaşık 20 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ektik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.