Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Aralık 2021

06.12.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Aralık 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecekİşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın toplantı yapacakTürk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Hazine ve Maliye...

6 Nisan 1920

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın toplantı yapacak

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türk firması ülkede ilk defa ürettiği havalimanı yolcu sistemleriyle ihracata da kanat açtı

Hava yolu firmaları için geliştirdiği kiosk cihazları ve mobil check-in sistemleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 18 havalimanında aktif olarak kullanılan Emse Mühendislik, Kovid-19 salgınının havacılık sektöründeki etkilerinin azalmasıyla bu cihazların ihracatına da başladı

Emse Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Muslu Oğuz:

"Halen sivil havacılık yolcu otomasyon cihazlarında Kazakistan ve Rusya'ya kabulleri onaylanmış iki sözleşmemiz var. Kuzey Afrika'da da uygun bulunmuş teklifimiz mevcut, sonuçlanmasını bekliyoruz"

"Sıramatik sistemleri konusunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yaptığımız ihracat da tekrar canlanıyor. Bugüne kadar 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Şu an aktif olarak 8 ülkeye ihracata devam ediyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı)

3- TOBB, kasımda 1511 yerli malı belgesini onayladı

TOBB'un bu yılın kasım ayında onayladığı yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 arttı

Kasımda onaylanan yerli malı belgelerinin illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 346 belge ile ilk sırada yer aldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Emtia piyasası "Omicron" kıskacından kurtulamadı

Fed'in şahinleşen tutumu varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, emtia piyasasında da Omicron varyantı kaynaklı endişelerle geçen hafta genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi

Geçen hafta altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 2,6, kurşun yüzde 0,9, platin yüzde 2, pamuk yüzde 7, buğday yüzde 4,7, mısır yüzde 1,1 ve şeker yüzde 3,1 değer kaybetti

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Omicron varyantı, kısıtlamaların artacağı endişelerine neden oluyor. Bu da emtia talebinin olumsuz etkileneceği endişelerine yol açıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı

Sektör, ihracatını kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artırırken, aylık bazda ihracat rekorunu da 16 milyar 297,2 milyon dolara taşıdı

Alt sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 2 milyar 530,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla yüzde 307,6 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü kasımda da ihracattaki büyümeye omuz verdi

Sektör, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1 milyar 733 milyon dolar, ocak-kasım döneminde de yüzde 19,3 artışla 18 milyar 448 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 186 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapılırken, en fazla dış satım yapılan ülke, 299 milyon dolarla Almanya oldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

7- Dünyada her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak yok oluyor

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç:

"Ülkemizdeyse ne yazık ki her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona uğramaktadır. Bu ortalama olarak, bir hektarda her yıl 8,24 ton, başka bir ifadeyle her yıl 0,6 mm toprağın erozyona uğraması, 15 yılda 1 santimetre toprağın taşınması anlamına gelmektedir. Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerektiği dikkate alındığında topraklarımızın doğal oluşum hızından 33 kat daha fazla erozyona uğradığı açık olarak görülmektedir"

"Tarımsal ürünlerde erozyon kaynaklı üretim kaybı yüzde 50'lere ulaşabilmektedir. Ormansızlaşma, meralarda aşırı otlatma ve toprak koruma tedbirleri alınmaksızın yapılan tarım uygulamaları da erozyonun temel sebeplerini oluşturmaktadır"

"1992'den bugüne kadar yaklaşık 22 bin futbol sahası büyüklüğü alanda yaklaşık 20 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ektik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Aralık 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var 12:10 Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var
Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! 11:51 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
12:09 Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
11:41 Son dakika magazin haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu!         
11:27
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:16:48. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement