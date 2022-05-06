ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Avrupa'nın Rus petrolüne kısa sürede alternatif bulmasının zor olacağı öngörülüyor

Avrupa Politika Merkezi Analisti Marco Giuli:

"Ek tedarik için politik olarak karmaşık ve belirsiz bir dönem"

Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen:

"Dizel ve benzinde tedarik sıkıntısı ve Rus ürünlerine yönelik potansiyel ambargo, yaza doğru ulaşım yakıtında ciddi daralmaya neden olacaktır"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/İzmir)

2- Engelli gençler mantar yetiştirirken rehabilite oluyor, para kazanıyor

Özel gereksinim duyan bireyleri sosyal hayata hazırlamak için kurslar düzenleyen Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'ndaki Mantar Üretim Atölyesinde eğitim alan engelliler, kompost hazırlanmasından sulama ve toplamaya kadar her aşamada mantar üretim sürecine dahil oluyor

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Mantar Üretim Atölyesi eğitmeni Derya Köse:

"Aslında bizim amacımız çok fazla üretim değil, eğitim ama çocuklar normal bir firmada alınabilecek şekilde verimli çalışıyorlar ve gerçekten çok başarılılar"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 13 yaşındaki golfçü Deniz Sapmaz, Türkiye'nin adını golfte dünyaya duyurmak istiyor:

"Avrupa'da derece yaparsam çok güzel olur. Şu an hedefim o. Golfte Türkiye'nin adını duyurmak istiyorum"

"Ben çok mutlu oluyorum oynamaktan. Çok fazla yaşıtım yok. Çünkü sıkıcı bulabiliyorlar. Ama bu uzun vadeli bir şey. O yüzden pes etmemek gerekiyor"

(Murat Kaya/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor

Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek amacıyla özellikle çocuklar için "ekran süresi kısıtlaması" uygulanması öneriliyor

Türkiye'deki kullanıcılar, dünya ortalamasının üzerinde kullanımla günün ortalama 8 saatini internette geçiriyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

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