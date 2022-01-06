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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ocak 2022

06.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ocak 2022

Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatı artıyorTicaret Bakanlığı uzak ülkelere yönelik ihracatı artırmak için çalışmalarını hızlandırırken Türkiye'nin bu ülkelere dış satımı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 42,2 artışla 27 milyar doları aştıBakanlığın, ihracatın menzilini...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatı artıyor

Ticaret Bakanlığı uzak ülkelere yönelik ihracatı artırmak için çalışmalarını hızlandırırken Türkiye'nin bu ülkelere dış satımı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 42,2 artışla 27 milyar doları aştı

Bakanlığın, ihracatın menzilini artırmak üzere hazırladığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin kısa süre içinde tanıtılması beklenirken strateji kapsamında 18 hedef ülke belirlendi

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri "MODKOR" durduracak

Türk savunma sanayisi bünyesinde yoğun tehdit potansiyeli taşıyan üs bölgeleri, yol kontrol noktaları ve koruma görevlerinde kullanılmak üzere kolay taşınabilir ve kurulabilir koruma sistemi "Modüler Korugan" geliştirildi

Patlatma testlerinde el bombası ve TNT'ye karşı başarılı bir sınav veren MODKOR, korugan, korumalı dinlenme alanı, gözetleme alanı, siperlik ya da mühimmat koruma alanı oluşturmak için kullanılabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kamu kurumlarının "Osmanlı hafızası" Devlet Arşivlerine aktarılıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:

"Harf inkılabına kadar olan tarihi belgelerin intikal sürecine öncelik verdik, bunların intikalini büyük ölçüde tamamladık"

"11 milyon 400 bin civarında belge ve 35 bin 400 civarında defterin Devlet Arşivine aktarımı sağlandı"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BES'te 2022 sonunda 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefleniyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesinin anne babaları, çocukları için tasarruf etmeye daha da özendireceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, 2022'de 1 milyon çocuğun sisteme girmesi en büyük hedeflerimizden birisi"

"Türkiye'de sigortasızlık açısından en yüksek orana sahip araç grubunu motosikletler oluşturuyor. Yaklaşık 4 milyon motosikletin yüzde 65'inin trafik sigortası bulunmamaktadır"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

5- GRAFİKLİ - "Çingene kızı" mozaiği 11 yılda 2 milyonu aşkın ziyaretçi çekti

Gaziantep'te açıldığı günden 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon 21 bin 853 kişinin gezdiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene kızı" mozaiğinin yanı sıra "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Küresel iklim ajandasında bu yıl, taahhüt ve uygulamaların takibi belirleyici olacak

IEA Başkanı Fatih Birol:

"Ülkelerin taahhütlerinin hepsine bakacağız. Taahhütler ve uygulamalar arasında fark var mı yok mu, ya da farklar neler, bunları takip edeceğiz"

"(Temiz enerji teknolojileri) Bu alanlarda adım atmayan ülkeler tamamıyla geçmişteki köhne teknolojilere mahkum olacak ve ciddi şekilde dezavantajlı konuma gelecek"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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