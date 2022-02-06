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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Şubat 2022

06.02.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Şubat 2022

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldıLapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyorUlaştırma ve...

6 Nisan 1920

1- Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Güçlendirme kredisi desteğindeki artış İstanbul'da 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan:

"Güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor. Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor"

"(Son 2 yıldaki) Depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- AB, 30 yaşına salgın, enflasyon, enerji krizi ve Rusya gerilimiyle giriyor

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu AB'ye dönüştüren Maastricht Anlaşması 30 yıl önce imzalandı

Anlaşmayla üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılabilmeleri için gerekli şartlar belirlendi

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

4- Türk-İş'ten motosikletli kuryelere tam destek

Genel Başkan Ergün Atalay:

"Motosikletli kuryelerin sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı. İşletmelerin sendikalaşmaya karşı ortaya çıkardığı 'esnaf kurye' modeli en güvencesiz çalışma biçimi. İşletmeler bu aldatmacaya son verip, çalışanların taleplerini karşılamalıdır"

"Türk-İş olarak, ücret ve çalışma koşulları konusunda hiçbir söz hakkı olmayan, sosyal haklar ile sendikal hak ve özgürlüklerden mahrum çalışan motosikletli kuryelerin verdiği mücadeleyi destekliyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Şubat 2022 - Son Dakika


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