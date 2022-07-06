ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz:

"Sözleşmelerde, hususların açıkça belirlenmesi durumunda kiracı, kira tespit davasına maruz kalmadan yasal artışı uygulayarak 5 yıl boyunca oturmaya devam edebilir. Ayrıca 1+10 yıl boyunca doğrudan tahliye tehdidiyle karşı karşıya kalmayacaktır"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel:

"Sözleşmede, kira artışına ilişkin yıllık oran belirtmek yerine 'devletin kira oranında artış yapılacaktır' ifadesi artışla ilgili ileride yaşanacak tartışma ve davaları engelleyecektir. Bu durumda, devletin açıkladığı oranlar yıl dönümünde otomatikman artış olarak yapılmalıdır"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Sanayi grubundan tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatı

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12 tanesi ihracat rekoru kırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- İŞKUR ilk altı ayda yaklaşık 740 bin kişiyi işle buluşturdu

İşe yerleştirmelerde 125 bin 877 kişiyle ilk sırada yer alan İstanbul'u, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa izledi

Bu dönemde en fazla istihdamına aracılık edilen meslekler, "turizm ve otelcilik elemanı" ile "konfeksiyon işçisi" oldu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

4- Türkiye komşularına 6 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Komşu ülkelere bu yılın ilk yarısında en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" satıldı

Bu dönemde en fazla ihracat 4,8 milyar dolarla Irak'a yapıldı

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

5- Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri

Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay, 1885'te askerliğe başlayan büyük dedesinin açtığı yolda dördüncü kuşak olarak 24 yıldır mesleğini başarıyla sürdürüyor

Ailenin 137 yıllık meslek mirasını gururla taşıyan Ulgar Günay:

"Elbette ki dört kuşak asker ailenin bir ferdi olmak benim için son derece gurur verici. O yüzden mesleğimi severek, özveriyle fedakarlıkla yerine getirdiğime inanıyorum"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Doğu Akdeniz'de gönüllü dalgıçlar su altını atıklardan arındırıyor

Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete:

"Özellikle pet şişeler, teneke kutular ve hayalet ağlar o kadar tehlikeli durumlar yaratıyor ki canlılara zarar verir hale geldi"

Özgün Çağlayan Köse:

"Bazı canlılar, pet şişeleri kendilerine yuva yapıyorlar ve bir süre sonra içerisinden çıkamayarak hayatlarını kaybediyorlar"

(Ozan Efeoğlu/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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