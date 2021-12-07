ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İhracattaki rekorlar limanlardaki hareketliliği artırdı

Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele:

"Küresel ticaretteki hızlı artışla birlikte gerekli hizmeti verebilmek için yeni yatırımlara odaklandık"

"Daha hızlı, iyi ve perasyonel bir terminal hizmeti için bazı teknolojik yapılanmalar üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte genişleme ve iyileştirme projelerine 450 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyoruz"

"Mersin Limanı Genişleme Projesi ile liman, toplam kapasitesini 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak ve dünyanın en büyük gemileri olan 400 metre uzunluğundaki iki mega gemiye aynı anda hizmet verebilecek"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin uçuş ağı 335 noktaya ulaştı

Türk sivil havacılığı sayesinde "dünyanın en geniş uçuş ağına" sahip ülkelerin başında yer alan Türkiye'den, 2003'te 50 ülkeyle 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaşıyor

Havalimanı yatırımlarına hız kesmeden devam edilirken Rize, Artvin ve Tokat'tan uçuşların başlaması için çalışmalarda sona gelindi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Yunanistan unsurlarının Ege'de ölüme bıraktığı Kamerunlu göçmen AİHM'e başvurdu

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Ege Denizi'ne bırakılan ve yüzerek Kuşadası sahiline çıkmayı başaran Kamerunlu İbrahim Obbo, yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle 100 bin avro manevi tazminat istiyor

İbrahim Obbo'nun avukatı Esengül Kıran:

"3 arkadaş, önce bota bindiriliyor, ters kelepçeli ve can yeleksiz olarak suya atılıyor. Sıra kendisine geldiğinde bota tutunmasına dahi izin vermiyorlar. Dipçikle suya atıyorlar. Bilinçli olarak kasten yapılan doğrudan cana kast eylemidir. Yaşadığı ölüm korkusu, daha sonra arkadaşlarının bedenini sudan çıkarması oldukça acı"

(Meriç Ürer/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yarım asırdır aynı dükkanda takılara değerli taş mıhlıyor

Kapalıçarşı'daki tarihi Varakçı Han'a 12 yaşında çırak olarak giren Partam Derderyan:

"Mıhlama sanatı yüzük, küpe, bilezik, broş gibi gelen bütün işlerin üzerine takılan taşların sanatıdır. Topkapı Sarayı'nda padişahın tahtına taşlar mıhladıklarını görüyoruz"

"Bizim zamanımızdaki mıhlama ile şimdiki arasında da fark var. Çünkü teknoloji ilerledi. Şimdi mikroskopla bu işi yapan gençlerimiz var. Artık bizim yaşımız ilerlediği için mikroskopla çalışamıyoruz ve kendi gözlüklerimizle mesleğimizi devam ettiriyoruz"

"İyi bir usta olmak için dürüst olmanız şart. İlk başta işinizi seveceksiniz. Bizim işimiz sabır işi. Bir daha dünyaya gelsem ben yine bu mesleği yaparım"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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