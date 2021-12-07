Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2021

07.12.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2021

İhracattaki rekorlar limanlardaki hareketliliği artırdıMersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele: "Küresel ticaretteki hızlı artışla birlikte gerekli hizmeti verebilmek için yeni yatırımlara odaklandık""Daha hızlı, iyi ve perasyonel bir terminal hizmeti için...

6 Nisan 1920

1- İhracattaki rekorlar limanlardaki hareketliliği artırdı

Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele:

"Küresel ticaretteki hızlı artışla birlikte gerekli hizmeti verebilmek için yeni yatırımlara odaklandık"

"Daha hızlı, iyi ve perasyonel bir terminal hizmeti için bazı teknolojik yapılanmalar üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte genişleme ve iyileştirme projelerine 450 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyoruz"

"Mersin Limanı Genişleme Projesi ile liman, toplam kapasitesini 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak ve dünyanın en büyük gemileri olan 400 metre uzunluğundaki iki mega gemiye aynı anda hizmet verebilecek"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin uçuş ağı 335 noktaya ulaştı

Türk sivil havacılığı sayesinde "dünyanın en geniş uçuş ağına" sahip ülkelerin başında yer alan Türkiye'den, 2003'te 50 ülkeyle 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaşıyor

Havalimanı yatırımlarına hız kesmeden devam edilirken Rize, Artvin ve Tokat'tan uçuşların başlaması için çalışmalarda sona gelindi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Yunanistan unsurlarının Ege'de ölüme bıraktığı Kamerunlu göçmen AİHM'e başvurdu

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Ege Denizi'ne bırakılan ve yüzerek Kuşadası sahiline çıkmayı başaran Kamerunlu İbrahim Obbo, yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle 100 bin avro manevi tazminat istiyor

İbrahim Obbo'nun avukatı Esengül Kıran:

"3 arkadaş, önce bota bindiriliyor, ters kelepçeli ve can yeleksiz olarak suya atılıyor. Sıra kendisine geldiğinde bota tutunmasına dahi izin vermiyorlar. Dipçikle suya atıyorlar. Bilinçli olarak kasten yapılan doğrudan cana kast eylemidir. Yaşadığı ölüm korkusu, daha sonra arkadaşlarının bedenini sudan çıkarması oldukça acı"

(Meriç Ürer/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yarım asırdır aynı dükkanda takılara değerli taş mıhlıyor

Kapalıçarşı'daki tarihi Varakçı Han'a 12 yaşında çırak olarak giren Partam Derderyan:

"Mıhlama sanatı yüzük, küpe, bilezik, broş gibi gelen bütün işlerin üzerine takılan taşların sanatıdır. Topkapı Sarayı'nda padişahın tahtına taşlar mıhladıklarını görüyoruz"

"Bizim zamanımızdaki mıhlama ile şimdiki arasında da fark var. Çünkü teknoloji ilerledi. Şimdi mikroskopla bu işi yapan gençlerimiz var. Artık bizim yaşımız ilerlediği için mikroskopla çalışamıyoruz ve kendi gözlüklerimizle mesleğimizi devam ettiriyoruz"

"İyi bir usta olmak için dürüst olmanız şart. İlk başta işinizi seveceksiniz. Bizim işimiz sabır işi. Bir daha dünyaya gelsem ben yine bu mesleği yaparım"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Arife Yıldız, Ege Denizi, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti 10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani 10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
10:48 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
10:19 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?         
10:53
Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu         
10:38
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:59:45. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement