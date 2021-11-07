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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Kasım 2021

07.11.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Kasım 2021

Türk savunma sanayisi "tam bağımsızlık" hedefine ilerliyorCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "2002'de sadece 62 savunma projesi yürütürken, bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız. Bunların yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattık.

6 Nisan 1920

1- Türk savunma sanayisi "tam bağımsızlık" hedefine ilerliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"2002'de sadece 62 savunma projesi yürütürken, bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız. Bunların yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattık. Proje hacmimizi 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz"

"2023 vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız"

"Savunma sanayimiz son yıllardaki atılımıyla platform ve silah sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesinde belli bir seviyeye geldi. Bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz, bazı alanlarda da rekabetçi ürünler geliştiriyoruz"

"Bizim hedefimiz, savunma sanayisinde tam bağımsızlık. Yani kritik ve stratejik ne teknoloji varsa, onu kazanmamız gerekiyor. Bu süreçte de iyi bir yürüyüşümüz olduğunu söyleyebiliriz ancak koşmamız gerektiğinin de farkındayız"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Borsa İstanbul'da rekorlar sürebilir

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:

"Olumlu bilançolar ile güçlenen Borsa İstanbul, ucuzluğunun yukarı yönlü realize sürecinde olmaya devam edecek"

"Teknik olarak 1.595-1.610 bandı üzerinde güç kazandıkça 1.650 ve 1.750-1.800 seviyeleri, TL bazlı grafiklerde sıralı potansiyel hedefler olacaktır"

Işık Menkul Stratejisti Volkan Dükkancık:

"Bankaların desteğini de arkasına alarak TL bazında kapanış rekorunu tazeleyen endekste mevcut eğilimin, ara ara düzeltmeler gelse de birkaç hafta daha devam edebileceğini düşünüyoruz"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- Darülaceze'nin 77 yaşındaki bulmaca meraklısı misafiri

Emine Nigar Çelik:

"Okulu dışarıdan tamamladım ama çok kitap okudum. Kitap okumayı çok sevdiğim için hala okumaya devam ediyorum. Sokakta bulduğum gazetelerin bile bulmacasını merak edip yırtıp alıyordum, evde çözüyordum"

"Gençler bizi ziyarete gelsin. Herhangi bir ihtiyacımız yok, bir şey istemiyoruz. Onlarla konuşalım, dertleşelim. Tek istediğimiz bu."

(Kübra Kara/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- "Nasıl olsa bir başkası bağışlar" demeyin

Kök hücre bağışına teşvik için 8 yıl önce kurulan Belki de Sensin Derneği, ilik bekleyen birçok hastaya derman olurken, bağışçıların hayatında da fark yaratıyor

Belki de Sensin Derneği kurucusu Aykut Kadir Kurt:

Herkese, 'Sizler bir ambulanssınız ve bir hayat kurtarma adayısınız' diyoruz. İnsanlar donör olmaktan korkmasın, çekinmesin, kök hücre bekleyen hastaların çoğunluğu çocuk. Eğer çocuklarımızın hayatını koruyamazsak hiçbir şeyi koruyamayız"

Kök hücre bağışçısı Esra Tavelli Ören:

İlik vererek çok büyük bir iş yapmışım, bir şeyi başarmışım, kendimden bir parça vermişim gibi düşünmüyorum. Aslında bu bir hediye vermekten farklı değil"

"Ön yargılı olup, 'Ben donör olamam, işte iki tane ameliyat oldum, safra kesemi almışlardı, yok şuramda kist vardı.' gibi gereksiz serzenişlere kapılmayın"

Lösemiyi kök hücre nakliyle yenen Sibel Sönmez:

"Şu an sağlığım tamamen yerinde, kök hücre ile yaşama tutundum ve ikinci bir şansım oldu"

"Bir gün kanser olduğunuzu öğrenip, ölümle burun buruna gelebilirsiniz. Böyle bir durumda uygun kök hücreyi bulmak tamamen bir şans"

(Semra Orkan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Göbeklitepe 10 ayda ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi yılın 10 ayında yaklaşık 460 bin kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan:

"2021 yılının 10 ayındaki ziyaretçi sayısı, 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilen 2019 yılının 12 ayındaki ziyaretçi sayısından daha fazla. Bu rakamlar bizi çok umutlandırdı. Bu 460 binin büyük bir çoğunluğu da 1 Haziran'dan itibaren başlayan kontrollü yeni normalleşmeyle gelen misafir sayısıdır"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar:

"Belgeseller, yapılan filmler ve programlar insanların merakını daha da artırıyor, dolayısıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi daha da artacaktır"

(Müslüm Etgü/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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İsmail Demir, Bağımsızlık, Kök Hücre, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Kasım 2021 - Son Dakika


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