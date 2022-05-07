ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Mayıs 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Mayıs 2022

07.05.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Mayıs 2022

ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladıHava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine ASELSAN'a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi sağlandı(Göksel Yıldırım/Ankara)2- Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e...

6 Nisan 1920

1- ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine ASELSAN'a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi sağlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı

Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen yenileme merkezi sayısı, Haziran 2021'de 3 iken bu yılın nisan ayı itibarıyla 18'e çıktı

Uygulamayla tüketicilerin hem güvenli ürünlere ulaşması hem de yeşil dönüşüme katkı sağlanması amaçlanırken yetki belgesi olmadan faaliyette bulunan merkezlere 500 bin lira para cezası veriliyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Kırmızı et üretiminde küçükbaşın payının artması tüketiciye olumlu yansıyacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik:

"Memnuniyetle görüyoruz ki TÜİK, hesaplama yöntemini değiştirerek kasaplık güç oranı metoduyla doğru rakamlara ulaşmıştır. Daha sağlıklı üretim planlaması yapabileceğiz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- AB'nin hayal kırıklığı projesi: Frontex

AB'nin sınır koruma kurumu Frontex, Ege Denizi'ndeki ölümlere yol açan geri itme skandallarında Yunanistan ile sürekli eleştirilerin odağında oldu

Frontex, davalara, haberlere ve AB'nin soruşturmalarına konu oldu, bütçesine Avrupa Parlamentosundan onay çıkmadı

(Ömer Tuğrul Çam/Brüksel)

5- Eğitimlerini desteklediği onlarca çocuğun "annesi", şimdi Derya'nın "koruyucu meleği"

İhtiyaç sahibi birçok çocuğa eğitim desteği veren, şimdi ise 2,5 yaşındayken annesi ve ablasıyla yaşadığı ailesine kattığı Derya'ya kol kanat geren koruyucu anne Demet Kalındemir:

"Dişleri gülenim, düşlerimi güldürenim. Derya, benim düşlerimi güldürdü, her zaman güldü ve aileme, bana mutluluk kattı"

Abla Dilek Kalındemir:

"Sıradan hayatlarda çok önemsiz gibi görünen çok küçük ayrıntılar, bu çocuklarımızın hayatında o kadar önemli ki. O yüzden koruyucu aile olarak çocuklarımıza güzel anılar veriyoruz"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Avrupa Birliği, Göksel, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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