ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türk bilim insanları yerli ve milli "nanoteknolojik malzemeler için güç birliği yaptı

TÜBİTAK desteğiyle kurulan Bilkent UNAM liderliğinde 20 ortağın yer aldığı A1 platformu, "milli uçak", "yüksek kalitede ekranlar" gibi ülke için kritik öneme sahip 60 farklı nanoteknoloji tabanlı malzemenin geliştirilmesi için göreve başladı

Başta savunma sanayisi, dayanıklı tüketim ürünleri, elektronik, cam olmak üzere çeşitli sektörlerde katma değerli yüksek teknoloji ürünleri geliştiren platformun, ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı vermesi bekleniyor

Platformda, yüksek kaliteli ekranlar için yurt dışından ithal edilen nanokristallerin sanayiye dönük yerli üretim aşamasında sona gelindi

Bilkent Üniversitesi UNAM Direktörü Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir:

"Platformumuzda ekran uygulamaları için geliştirdiğimiz nanokristal renk teknolojisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından altın madalya ile ödüllendirildi"

" Türkiye'ye 4 yıl içinde 5 farklı dalda kritik malzeme teknolojilerini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sendikalar ihtisas mahkemelerinin kurulmasına olumlu bakıyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:

"Bu durum ihtisas mahkemelerinde görev yapacak değerli yargıçlarımızın, toplu iş hukuku yönünden mevcut donanımlarının artırılmasına, uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulmasına olumlu katkı sağlayacaktır"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

"Sendikal konularda çekişmeli süreçleri, sıkıntıları ortadan kaldıracak, sendikal mücadeleyi güçlendirecek ihtisas mahkemelerinin kurulmasını doğru bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:

"Sendikalarla ilgili hukuk alanında ihtisaslaşmayı, yerinde ve süratli karar almayı sağlayacak bu karara genel olarak olumlu bakıyoruz"

(Özcan Yıldırım/Orhan Onur Gemici/Ankara)

3- Yazılım ve oyun ihracatına yönelik yeni bir destek paketi geliyor

Ticaret Bakanlığının kısa süre içinde duyuracağı programla, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehir sistemi hizmetleri, telekomünikasyon, veri merkezi, bulut ve iletişim hizmetleri gibi alt sektörler de desteklenecek

İnovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek "unicorn"ların oluşturulmasına yönelik olarak E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) desteği hayata geçirilecek

Bilişim sektörünün yurt dışına açılımında yerli malı kullanımı desteği verilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- KİT'ler 2020'de yatırımlarını yüzde 17 artırdı

KİT'lerin yatırım harcaması 2020 yıl sonu itibarıyla 23,8 milyar liraya ulaştı

2020 yılında en çok yatırımı sırasıyla TCDD, TPAO, TEİAŞ, BOTAŞ ve DHMİ gerçekleştirdi

Geçen yıl mal ve hizmet satış maliyetleri azalan KİT'ler 825,8 milyon lira net kar elde etti

(Merve Özlem Çakır/Zeynep Çetinkaya/Ankara)

5- Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye Kamu Özel Sektör İşbirliği övgüsü

Dünya Kamu Özel Sektör İşbirliği Uzmanları Birliği Başkanı Ziyad Alexender Hayek:

"Türkiye KÖİ açısından havalimanı, sağlık sistemi gibi birçok sektörde gerçekten harika tecrübelere sahip"?

Dünya PPP Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi David Baxter:

"Ne zaman farklı ülkelere gitsem ve PPP projelerinden bahsetsem her zaman, Türkiye'de yapılan PPP projelerini ve yapılma yöntemlerini örnek olarak gösteriyorum. Çünkü uygulama açısından Türkiye dünyada birinci sınıf"

Eski Dünya Bankası PPP Uzmanı Mark Moseley:

"KÖİ projeleri hükümetler için mantıklı olan seçenek"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

6- Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımları bu yıl 17 milyar lirayı bulacak

ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler:

"Elektrik dağıtım şirketleri 2021-2025 dönemi için toplam 75 milyar liralık yatırım yapacak"

"2011-2015 tarife döneminde aynı para endeksiyle toplam yatırım 25 milyar liraydı. 2016-2020 dönemini kapsayan 5 yılda bu rakam 50 milyar lira oldu"

"Elektrik tarifelerinde dağıtım şirketleri veya tedarik şirketleri bir değişiklik talebinde bulunamaz, faturada değişiklik yapamaz"

(Murat Temizer/ Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kadın muhtar, "Muhtarınız cebinizde" sloganıyla işleri mobil uygulamaya taşıdı

Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nin çift yüksek lisans diplomalı muhtarı Seval Özkan:

"Türkiye'de bir ilk olan, Sahrayıcedit Mahallesi Muhtarlığına özel web tabanlı mobil uygulama kurduk. Mahalleli bu uygulamayı akıllı telefonuna indirerek, bütün muhtarlık işlemlerini, iletişimini buradan sağlayabiliyor. Tebligat gelip gelmediğini muhtarlığa uğramadan görebiliyor"

"Bir hayal kurmuştuk, onun peşinden gittik ve gerçekleştirdik. Sahrayıcedit sakinleri bana destek oldu"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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