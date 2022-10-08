ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1 - "Türk uzay yolcusu"nun seçiminde sona yaklaşıldı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:

"Kasım ayı gibi 1 asil, 1 yedek 2 adayımız seçilecek, açıklanacak ve ondan sonra ABD'de 5-6 aylık eğitim süreci başlayacak"

"Bu eğitim alındıktan sonra da 2023 yılının ikinci yarısında fırlatma gerçekleşecek ve 7-10 gün uzay istasyonunda bilimsel çalışma yapılacak"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2 - İhracatçılara gelecek yıl yaklaşık 2 milyar lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanacak

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara bu yıl başından itibaren 448,8 milyon lira destek ödemesi yaparken yıl sonu itibarıyla bu rakam 800 milyon liraya ulaşacak

Yılbaşında yürürlüğe girecek İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri daha da etkin hale getirilecek, hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuar katılımı sağlanacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

3 - Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday

Son yıllarda gençlerin ve doğa tutkunu seyahatseverlerin yıldızını parlattığı Doğu Ekspresi'nden sonra ilginin, farklı rotaları ve güzellikleriyle Göller Ekspresi, Toros Ekspresi gibi trenlere yönelmesi bekleniyor

Van Gölü Ekspresi, 1315 kilometreden oluşan etkileyici rotasıyla seferini 60 durak sonunda tamamlarken yolcularına başta Van Gölü olmak üzere doğal güzellikler, inci kefali ve kahvaltı imkanları sunuyor

Lavanta kokulu bir yolculuk vadeden Göller Ekspresi, Salda Gölü dahil, pek çok gölün bulunduğu yöreye ulaşımı kolaylaştırırken Toros Ekspresi çam ormanlarının arasından verimli Çukurova'ya götürüyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

4- Motosiklet ambulanslar dar sokaklarda imdada yetişiyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren motosiklet ambulanslar, kalabalık caddelerde, dar sokaklarda acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere en fazla 5 dakikada ulaşarak ilk müdahaleyi yapıyor

Zamanla yarışları AA tarafından görüntülenen motosiklet ambulans ekibinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Eray Eraydın:

"Trafikteki diğer araçların duyarsızlığı, motosikletleri umursamamaları bizleri çok etkiliyor ve hayati tehdit oluşturuyor. Fakat mesleğimizi tüm tehlikelerine rağmen severek yapıyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara)

5- Restorasyonunun yüzde 70'i tamamlanan Vaniköy Camisi küllerinden doğuyor

Duvarları ve minaresi güçlendirilen, hünkar kasrının duvarları ile çatısının ahşap yapım çalışmalarında sona gelinen, iç mekandaki sıva ve ahşap işlerine yönelik çalışmaların sürdüğü 3,5 asırlık camide iki yıl önce çıkan yangının izleri siliniyor

Vaniköy Camisi Restorasyonu Proje Müdürü Yüksek Mimar Nuran Nar:

"Çalışmalar sırasında yapının özgün detaylarına ulaşıldı ve projelendirme çalışmaları da bu özgün detaylarla birlikte oluşturuldu"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

6- Sanayi sektörünün 9 aylık ihracatı 140 milyar dolara dayandı

Türkiye'nin sanayi ihracatı 139,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi

Sanayi sektörünün dış satımı yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 arttı

(Burhan Sansaroğlu/İstanbul)

7- EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso: "Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz"

"Türkiye'de yeni projeleri finanse etmeyi ve faaliyet seviyemizi yüksek tutmayı istiyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

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