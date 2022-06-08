ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Haziran 2022

08.06.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Haziran 2022

MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak setiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Türkçe ve İngilizce dersleri için ilk kez hazırlanan 2.

6 Nisan 1920

1- MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Türkçe ve İngilizce dersleri için ilk kez hazırlanan 2. sınıf düzeyinde etkinlik kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarından oluşan setler tamamlandı ve yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanacak"

"Dil eğitimi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren farklı mekanizmalar ve öğretim materyalleri ile güçlendirilerek ve ölçme değerlendirme sistemi yeniden şekillendirilerek Bakanlığımızca daha iyi noktalara taşınacaktır"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Türkiye ile ikili ilişkileri değerlendirdi:

"NATO ittifakı içinde ortak iki ülkeyiz. Ayrıca bölgesel girişimler içinde çok yoğun bir şekilde iş birliği yapma şansına sahip olan ve bu şansı kullanan ülkeleriz"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yerli zırhlı amfibi hücum aracı, EFES 2022 Tatbikatı'nda yabancı heyetlere tanıtıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının talebi doğrultusunda FNSS tarafından yüksek teknolojiye dayalı donanımlarla geliştirilen zırhlı araç, tatbikat kapsamında düzenlenen sergide dost ve müttefik ülkelerden gelen heyetlerce incelendi

Firmanın kurumsal iletişim müdürü Cem Altınışık:

"İhracat kapsamında da son derece potansiyeli olduğunu düşündüğümüz bir sistem olarak öne çıkıyor"

(Meriç Ürer/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle 2022'de de "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1 milyar 452 milyon dolar olan Arçelik, üçüncülüğü 819 milyon dolarla Ford Otosan aldı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner:

"Markalaşma bir memleket meselesi olarak ele alınmalı, buna uygun strateji ve politikalar geliştirilmeli, değerli marka üretim tutkusu hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaşmalı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

5- Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak

Nurol Makina, yılın kalan kısmında üç ülkeye taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük'ün ilk teslimatlarını gerçekleştirecek

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel:

"Bugün itibarıyla 20'nin üzerinde ülkeyle sözleşmemiz var. Önümüzdeki günlerde de bunlara yeni sözleşmeler ekleyeceğiz"

(Göksel Yıldırım/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Plastik atıklar ve küresel ısınma nedeniyle okyanuslar alarm veriyor

Okyanuslara her yıl karışan 14,9 milyon ton plastik, deniz canlılarına geçerek besin zincirine dahil olurken, yapılan analizler 2050 yılına gelindiğinde okyanuslardaki plastik miktarının ağırlığının balıklardan daha fazla olacağını gösteriyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Şu anda iklim değişikliğini durdurma açısından bize faydalı olan denizler, su sıcaklığı arttıkça bu sefer tuttukları karbondioksiti atmosfere geri vererek küresel ısınmanın daha da artmasına neden olabilirler"

(Dilan Pamuk/İstanbul) (Grafikli)

7- Türkiye'nin sağlık turizmi "Heal in Türkiye" portalıyla marka haline getirilecek

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan:

"Bu portalın her yerde tanıtımı yapılacak. Türkiye'de tedavi görmek isteyen hastalar, tek bir portal üzerinden ülkedeki sağlık kuruluşlarını, doktorları ve tedavi yöntemlerini görebilecek"

"Hastalar, böylece illegal ve merdiven altı işletmelerden korunmuş olacaklar, bu gibi yerlerden haberdar olmayacaklar. Devletin akredite ettiği, denetlediği kurumlar bu portalda yer alacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

8- Saltanattan Cumhuriyet'e geçişin sessiz tanığı "Dolmabahçe Sarayı" 166 yaşında

Osmanlı'nın 19. yüzyılda kültürel ve siyasi dönüşümüne sahne olan Dolmabahçe Sarayı, reform döneminin görkemli sembol yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor

Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamid, Sultan 5. Murat, Sultan Reşat, Sultan Vahdettin ve Halife Abdülmecid'i, Cumhuriyet'in ilanıyla Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü ağırlayan günümüzün turistik mekanını, günde 8 bin kişi ziyaret ediyor

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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