ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konukevlerindeki kadınların yüzde 50,4'üne barınma ihtiyacı, yüzde 49,6'sına ise şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle hizmet verildi

Bu konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadın, meslek kurslarına yönlendirilirken, 321 kadın işe yerleştirildi

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Emtia fiyatlarındaki rekor artışlar küresel ekonomiyi derinden sarsacak

Rusya- Ukrayna savaşının başlamadan önceki günü olan 23 Şubat'a göre 7 Mart itibarıyla Avrupa'da gaz fiyatı yüzde 292, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 35,3 ve kömürün ton fiyatı yüzde 142,5 arttı

Bakır, alüminyum, paladyum ve nikel fiyatları bu dönemde sırasıyla yüzde 10, yüzde 20, yüzde 25,6 ve yüzde 88 yükselirken, buğday fiyatı aynı dönemde yüzde 47,8 artış kaydetti

Savaş nedeniyle küresel GSYH'den 1 trilyon doların buharlaşacağı ve enflasyonun bu yıl yüzde 3 artacağı hesaplanıyor

Savaşın ekonomik hasarının Rusya'dan sonra en büyük etkisinin Avrupa'da hissedilmesi beklenirken, Rus enerji ihracatına yönelik yaptırım uygulanmasının Avrupa'da resesyon yaratma riski bulunuyor

(Nuran Erkul Kaya/ Emre Gürkan Abay/Moskova)

3- " Türkiye'nin mühendis kızları" Çanakkale Köprüsü'nde ilklere imza attı

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde 50 kadın mühendis görev aldı. Bu mühendislerden 5'i aynı zamanda 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' öğrencisi. Şimdi bu projede öğrendikleri bilgi ve deneyimi, başka projelere uygulamaları hatta ileriye götürmeleri gerekiyor"

"Tüm mühendislere çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyadaki trendleri ve gelişmeleri çok yakından takip etmek, sonrasında bu alanlara yoğunlaşmak gerekiyor. Sadece üniversite eğitimiyle veya stajla sınırlı kalınmamalı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Türkiye'de teknoloji alanında dev projeler birer birer hayata geçiyor

Türkiye'nin son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanındaki atılımları görev aldıkları birçok bölgede savaşların kaderini değiştirirken, SİHA'lar, ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Avrupa'nın doğuştan elektrikle çalışan ilk SUV'u olacak TOGG gibi örneklerle meyve vermeye başladı

Türk oyun şirketleri 2021 yılında 50'nin üstünde yatırım alırken, Turkcorn'ların sayısı 6'ya çıktı, yerli solunum cihazı ve yerli aşı TURKOVAC da Kovid-19 ile mücadelede kendinden söz ettirdi

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

5- Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde kadın imzası

Kanuni sondaj gemisinde Materyal ve Lojistik Koordinatörü olarak çalışan Dilay Altunay:

"Zarafetinizle yetkinliklerinizin gücünü birleştirirseniz elinizin hamuruyla her türlü erkek işine karışabilirsiniz"

" TPAO, gemiye transfer sürecimde beni çok cesaretlendirdi ve kadın personel istihdamı konusunda destekçi oldu"

(Zeynep Beyza Kılıç/ Ankara)

6- Çiftçi kadınlar FAO desteğiyle okullu oldu

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık:

"Tarımsal Becerilerin Geliştirilmesi Programı'ndan faydalananların yüzde 57,4'ü, uygulamalı çiftçi okullarımızdan faydalananların yüzde 38,53'ü kadın. Bugüne kadar farklı projelerimizin çatısı altında toplam 22 kadın kooperatifi kuruldu"

"Azerbaycan ve Tacikistan ile yeni başlattığımız proje kapsamında da kadınların bilgi ve becerilerini geliştirecek, pazarlara ve sermayeye ulaşım kanallarının kolaylaştırılmasını sağlayacak yeni bir bilgi paylaşım projemizi hayata geçirdik"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

7- FIFA kokartlı hakem çift, kadın hakem sayısının artmasını istiyor

Gamze Durmuş Pakkan:

"Kadın hakem olarak kadın-erkek ayrımı olarak sahada hiçbir fark görmüyorum. Önemli olan aldığımız eğitimleri sahada uygulamak. Önümüzdeki olayları görüp iyi bir değerlendirme yapıp karar vermeyi hedefliyoruz"

Burak Pakkan:

"Eşimle aynı görevi yapmanın avantajları var. Birlikte olaylara daha profesyonel bakıyoruz. Antrenman, beslenme ve dinlenme konularında bana çok yardımcı oluyor"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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