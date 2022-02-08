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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Şubat 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Şubat 2022

08.02.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Şubat 2022

Kamuda "doğrudan temin" alımlarında yeni dönem başladıKamu İhale Kurumunun, "doğrudan temin"lerin elektronik ortamdan gerçekleştirilmesine yönelik ilk fazı hayata geçirmesiyle alımlar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden duyurulmaya başlandı ve rekabete daha açık...

6 Nisan 1920

1- Kamuda "doğrudan temin" alımlarında yeni dönem başladı

Kamu İhale Kurumunun, "doğrudan temin"lerin elektronik ortamdan gerçekleştirilmesine yönelik ilk fazı hayata geçirmesiyle alımlar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden duyurulmaya başlandı ve rekabete daha açık hale geldi

Geçen yıl yaklaşık 13 milyar lira tutarında 544 bin doğrudan temin ihalesi yapıldı

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor

Yaklaşık 30,93 milyon mesken abonesinin günlük elektrik tüketimi 7 kilovatsaat ve altına karşılık geliyor

Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor

(Nuran Erkul Kaya/ İstanbul)

3- Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle ihracatta atağa kalktı

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 2 milyar 574,9 milyon dolara çıktı

Tarım sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,6 oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Motorlu kuryeler "esnaf kurye" modeline "hak garantili sözleşme" istiyor

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz:

"Salgın döneminde artan talep dolayısıyla ortaya çıkan 'esnaf kurye' modelinin şartları yeni bir mevzuatla daha iyi hale getirilmeli"

"Esnaf kurye kaza yaptığı ya da hastalandığı zaman sorumluluk şirkette olmalı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Geçit vermeyen yolları aşıp mahsur kalan hastalara umut oldular

Bingöl'de kar nedeniyle yolları kapanan köylere paletli ambulansla ulaşan UMKE ekipleri, zorlu mücadeleyle hastaları ve hamileleri hastaneye ulaştırıyor

İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylaz:

"Kar yağışı başladığından bu yana toplam 1000 kilometre yol katettik, 20 hastamızı kurtardık"

(Rıdvan Korkulutaş/ Aydın Arık/Bingöl)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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Arife Yıldız, Bingöl, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Şubat 2022 - Son Dakika


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