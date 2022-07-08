ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Reklam Kurulu tüketiciyi aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Kurul, son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları için inceleme başlattı

Son toplantısında taşınmaz ticareti gerçekleştiren bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası uygulayan Kurul, tüketicilere emlak satışı ve kiralanmasına yönelik reklam takibini sürdürecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- "Kurban için ilgili kuruluşların belirlediği kesimhaneler tercih edilmeli" uyarısı

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu:

"Kurban kesimi için gerekli olan hijyenik şartların sağlanabilmesi için öncelikle belediye veya ilgili kuruluşların belirlemiş olduğu kesimhanelerin tercih edilmesi en uygunudur"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

3- Yerli genetik tanı ve laboratuvar cihazları göreve hazır

Loopgen Biyoteknoloji tarafından geliştirilen cihazlar, ortalama 1,5 saatlik analizle virüs tanısı yapabiliyor, kanser tedavisinde ilacın hangi aşamada olduğunu ortaya koyuyor

Loopgen Biyoteknoloji Kurucu Ortağı Ertuğrul Kurtoğlu:

"Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde bu ürün ailesinde Türkiye'nin ilk ve tek üretici firması olduk. Ülkemizdeki tüm rakiplerimiz ithalatçı konumunda. Eylül ayında seri üretime başlıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'de 6 ayda 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapıldı

İşlemlerin 708 bin 547'sini konut, 274 bin 500'ünü arsa, 430 bin 125'ini tarla, 75 bin 284'ünü iş yeri oluşturdu

Haziranda satışlar bir önceki aya göre arttı, satış işlemlerinden yaklaşık 18,5 milyar lira tapu harcı geliri sağlandı

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

5- Türk Yıldızları 30 yıldır gökyüzünü kırmızı beyaza boyuyor

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, kuruluşundan bu yana yurt içinde 115 farklı yerde, yurt dışında da 24 ülkede gösteri yaptı

Şehirlerin önemli ve tarihi mekanlarının akrobasi uçaklarının kokpitinden kaydedildiği görüntüler, izleyenlerin beğenisini kazanıyor

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Rusya'nın Avrupa'ya aktarmadığı doğal gazı ne yapacağı merak konusu

Moskova yönetiminin Avrupa'ya ihraç edilmeyen doğal gazı başta Çin olmak üzere diğer pazarlara satmayı değerlendirdiği kaydediliyor

Uzmanlar, Rusya'nın ihraç edilmeyen doğal gazı depolara aktaracağını, diğer pazarlara ihraç edememesi halinde ise üretimi azaltmasının gerekeceğini belirtiyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

7- Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın, Akdeniz Oyunları'ndaki performansı değerlendirdi:

"Akdeniz Oyunları'nda yüzücülerimiz 19 madalyayla bizleri gururlandırdı ama yüzmede bunlar ara yarışlar, tabii ki başarı ancak bizim hedefimiz inşallah her zaman için olimpiyatlardır"

"Altyapımıza, kendi çocuklarımıza önem veriyoruz, kendi çocuklarımızın ve kendi antrenörlerimizin, kendi insanımızın imkanlar verildiğinde en iyisini başarabileceğine inandığımız için bu noktada olduğumuzu düşünüyorum"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı)

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