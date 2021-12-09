Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2021

09.12.2021 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2021

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecekAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belge 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluşuyorAile ve...

6 Nisan 1920

1- "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belge 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluşuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz"

"Engelsiz Vizyon Belgesi'nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Almanya'da yeni hükümeti zorlu bir ekonomi gündemi bekliyor

Ülkede 16 yıllık Angela Merkel döneminin kapanmasının ardından yeni hükümetin ekonomi gündeminde yüksek enflasyon, tedarik darboğazları, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve yüksek kiralar gibi zorlu konular başı çekiyor

Ekonomiyi daha yeşil hale getirme, nüfusun yaşlanmasıyla azalan iş gücüne istikrar kazandırma ve Bundesbank'a yeni başkan atanması da yeni hükümetin yapılacaklar listesinde

Merkel'den zor bir dönemde başbakanlığı devralan Scholz için en büyük zorlukların başında her birinin kendi gündem ve önceliği olan koalisyon ortakları arasındaki siyasi farklılıkları yönetmek bulunuyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi

Türkiye, İtalya'ya ekim ayında 1 milyar 26 milyon dolar olan aylık ihracat rekorunu kasım ayında 1 milyar 39 milyon dolara taşıdı

Otomotiv endüstrisi, kasımda İtalya'ya 181,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Türkiye'de 11 ayda 2,8 milyona yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı

İşlemlerden 1 milyon 231 bin 524'ünü konut, 482 bin 845'ini arsa, 731 bin 825'ini tarla, 123 bin 68'ini iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazlar oluşturdu

Kasım ayındaki gayrimenkul satış işlemleri sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 arttı

Bu dönemdeki satışlardan 2 milyar 854 milyon 43 bin 405 lira tapu harcı geliri elde edildi

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

5- Doktorken sanayici oldu, iş güvenliği tulumu üretip ihracata başladı

İdeal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Özdemir:

" Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'da çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. Yine Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ihracat görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışındaki ünlü markalarla rekabet edebiliyoruz"

"2022 sonunda 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Ürün gamımızı da geliştirerek her yıl iki yeni ürün eklemek istiyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Abu Dabi, F1'de son 47 yılın en yakın şampiyonluk yarışına sahne olacak

Formula 1 tarihinde 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başlayacak, 30. defa ise şampiyon son yarışta belli olacak

Şampiyonluk, mevcut puan sisteminin yürürlüğe girdiği 2010'dan bu yana 5. kez son yarışa kaldı

Verstappen kariyerinde ilk defa F1'in zirvesine çıkmak, Hamilton ise 8. şampiyonluğu kazanıp Schumacher ile paylaştığı rekoru kırmak için mücadele edecek

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

7- Türk okçuluğunun yıldızı Mete Gazoz'un başarısının sırrı disiplinli çalışmak:

"Kariyerimde 4 olimpiyat şampiyonluğu hedefim var, umarım bunu başarırım"

"Belki de beni izleyerek spora başlayan çocuklardan ileride olimpiyat şampiyonları çıkacak"

"O çocukların 'Bu spora Mete Gazoz'u izleyip başladım.' demesi benim için olimpiyat şampiyonluğundan daha mutluluk ve gurur verici bir durum olur"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Formula 1, İhracat, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Medeni kanunu hedef alıp erkeklere 10:41 Medeni kanunu hedef alıp erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor 10:32 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 09:15 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
10:16 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu
10:13 Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı
10:13 Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı
Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde         
10:44
Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş         
10:39
Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor! Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!         
10:31
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 10:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement