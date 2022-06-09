ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Haziran 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Haziran 2022

09.06.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Haziran 2022

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, AA'ya konuştu: "Maalesef ABD hükümeti Meksika Diyaloğunu sırtından bıçakladı.

6 Nisan 1920

1- Venezuela Devlet Başkanı Maduro, AA'ya konuştu:

"Maalesef ABD hükümeti Meksika Diyaloğunu sırtından bıçakladı. Şimdi Meksika'ya dönmeyi denemeleri için tüm muhalif aktörlerle fikir birliğine varmaya çalışıyoruz. Umarım gelecek hafta güzel sonuçlar alınır"

"(Kuruluş Osman) Dizi çok heyecan verici. Çok yakın zamanda Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösterimini yapacağız"

(Muhammet Tarhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, AA'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

"Şu anda Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz en önemli şey askeri teçhizat. Çünkü savaş alanlarında güçlü olan bir ülke, kendini savunmayı başarırsa müzakere masasında da güçlü olacaktır"

"(Türkiye-Hollanda ikili yatırımları) Çok yüksek bir seviyede olmasına rağmen, farklı alanlarda daha fazla ticaret, daha fazla iş, daha fazla fırsat için potansiyel olduğunu düşünüyoruz"

(Muhammet Tarhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak

Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşacak ve 8 araçtan oluşacak Milli Hızlı Tren Seti için prototip üretim süreci başlatıldı

İthalatın önünü kapatarak yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak amacıyla Milli Banliyö Projesi de hayata geçiriliyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün:

"(EFES-2022) Çok yoğun geçiyor, bundan memnunuz. Geniş bir ekiple buradayız. Paylaşmaktan, yaptıklarımızı anlatmaktan, bilgi almak isteyen ve bizi ziyaret eden herkesle birebir yakından ilgilenmekten memnuniyet duyuyoruz"

"Yerli-milli ürünlerimizin sayısı arttıkça, bunların tatbikatlarda ve sahada kullanımlarını gördükçe memnuniyet duyuyoruz. Burada da çok farklı alanlardaki ürünlerimizi sergiledik"

(Göksel Yıldırım/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: "Melek Filo"

Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra afetlerde tahliye çalışmalarında aktif rol oynayan Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 203'üncü Filo Komutanlığındaki timler, geçen yıl Karadeniz'deki sel felaketinde mahsur kalan 435 vatandaşı helikopterle güvenli bölgelere tahliye etti

(Cihan Okur/Amasya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye için ilk olacak KN-12 tüfeği envantere giriyor

MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere:

"Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeğini tamamladık. Bu ay itibarıyla kuvvetimizin envanterine girecek"

"8,59 milimetre mühimmatımızın da Gazi Fişek'te yerli ve milli olarak seri üretimine başladık"

(Göksel Yıldırım/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Beyoğlu'nda organik atıklar solucan gübresi oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçede pazarlardan ve evlerden toplanan organik atıklar solucan gübresine dönüştürülüyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız:

"Topladığımız atıklar burada gerekli işlemlerden geçirildikten, fermantasyonları yapıldıktan sonra solucan gübresi olarak üretiliyor. Şu ana kadar 85 ton organik kompost üretimi yaptık, 7 ton solucan gübresi elde ettik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Haziran 2022 - Son Dakika

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