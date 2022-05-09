ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Mutfağındaki atıkları kompost yöntemiyle gübreye dönüştürüyor

Bilişim teknolojileri öğretmeni Hiba Sinem Demirkan:

"Evimizde her şeyi tek poşetin içerisine koyuyoruz ve kapımızın önüne bırakıyoruz. Kapımızın önünden bir yerlere gidiyor ve çöp dediğimiz ham madde yok oldu zannediyoruz ama aslında onlar yok olmuyor"

"1 cm toprağın oluşabilmesi için 300 ila 500 yıl zaman geçmesi gerekiyor. Ben bu bilgiyi öğrendiğimde kompostu çok daha fazla önemsemiştim. Ben de 4 yıldır her kovamın 20 kilogram olduğunu düşünürsem yüzlerce kilogram toprak elde etmiş oldum"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İklimlendirme sanayisi sektöründen 4 ayda 2,2 milyar dolarlık ihracat

Yılın ilk 4 ayında en çok ihracatı 1 milyar 109 milyon dolarla AB ülkelerine yapan sektör, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 251 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine 229 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 227 milyon dolar ve Afrika ülkelerine 187 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde "sürdürülebilir" açılım hedefi

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian:

"EcoMotion'da bir Türk heyetinin varlığı iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki yönün değişmeye başladığını gösteriyor"

"İki tarafın iklim değişikliği veya enerji krizi gibi problemleri önleyecek alanlarda iş birliğini geliştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Adana'da geliştirilen 3 yeni pamuk çeşidi tescillendi

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirip tescil ettirdiği pamuk çeşidi 33'e yükseldi

Enstitü Müdürü Abdullah Çil:

"Son dönemde müşterisi olmayan çeşitleri geliştirmiyoruz, elde ettiğimiz çeşidin rafta kalmasını istemiyoruz. Bu geliştirdiğimiz çeşitlerin tamamı, müşterisi olan çeşitler"

(Ömer Fansa/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

Savcılığın tutuklama talep yazısında, olaydan önce tasması çıkarılan pitbull cinsi köpeğin, "silah" kapsamında sayılarak, yaralama olayının silahla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi

Köpeğin sahibi, "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklandı

(Tanju Özkaya/Ankara)

6- Türk araştırmacı, "cep"ten üç boyutlu görüntü buluşuna imza attı

ABD Stanford Üniversitesindeki Türk araştırmacı Okan Atalar ve çalışma arkadaşlarının fotoğraf ve görüntüde üçüncü boyutu elde etmeyi başaran buluşu, bilim dünyasında cep telefonunda metaverseye geçiş heyecanı yarattı

Okan Atalar: "Silikon Vadisi'ndeki yatırımcılar ve araştırma kuruluşları arayarak yatırım teklifinde bulundu"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası

İtalyan ligi takımlarından Inter'de top koşturan milli futbolcu Çalhanoğlu, üzerinde oynama yapılarak sihirbaz kılığına sokulmuş fotoğraflarının bir kripto para platformunca sosyal medyada izinsiz paylaşıldığı gerekçesiyle yargıya başvurdu

Fotoğrafları, TFF ile imzaladıkları reklam sözleşmesi kapsamında yayınladıklarını savunan firma ise Çalhanoğlu ünlü olduğu için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında fotoğrafların paylaşılmasında izin aranmayacağını ileri sürdü

(Başak Akbulut Yazar/Melike Gallenkuş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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