ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu

İşe yerleştirilenlerin yüzde 65,4'ü erkek, yüzde 34,6'sı kadınlardan oluştu

En fazla işe yerleştirme, satış danışmanı veya uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu

İstanbul, 16 bin 200 kişi ile ocakta işe yerleştirmenin en çok olduğu il olarak kayıtlara geçti

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

2- Mobilya sektöründe çarklar 6 milyar dolarlık ihracat hedefiyle dönüyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı:

"2022 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Dünyanın her köşesine ürün gönderiyoruz. Pandemiyle başlayan süreçte Çin'deki durum Türkiye'ye avantaj sağladı"

(Sinan Balcıkoca/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bankacılık sektörü, 2021'de aylık ve yıllık bazda en yüksek karları gördü

Geçen yıl yüzde 57,4 artışla 92 milyar liranın üzerinde kar elde eden bankacılık sektörünün, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,3 seviyesinde bulunuyor

Econs Kurucu Ortağı ve ekonomist Ferhat Yükseltürk:

"Bankacılık sektörü faizlerin düştüğü ortamda daha fazla kar yazar"

"Bankaların kar etmesi ve öz kaynaklarını kuvvetlendirmesi, ekonomik büyümenin sağlanabilmesi ve kredi hacminin artırılması açısından oldukça önemlidir"

(Murat Birinci/İstanbul)

4- Madencilik sektörü ocakta ihracatını yüzde 41 artırdı

Sektörün ihracatı geçen ay 498 milyon 221 bin dolara yükseldi

Geçen ay Türkiye'nin 72 kentinden madencilik ürünleri ihraç edilirken, toplam dış satımın 164 milyon 498 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer:

"Sektör olarak 2022 yılındaki ihracat hedefimiz 7 milyar dolar"

(Yunus Türk/İstanbul)

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