ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Yurt dışındaki taşınmazlar için de Varlık Barışı hükümlerinden yararlanılabilecek

Uygulama kapsamına girmeyen taşınmaz gibi varlıklar 31 Mart 2023'e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilebilecek

Varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl bu hesaplarda tutulması halinde vergi oranı yüzde sıfır olacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 6 ayda 5,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Bu yılın ocak-haziran döneminde toplam ihracatının 2,1 milyar dolarlık kısmını İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, aynı dönemde İtalya'ya 568 milyon dolar, ABD'ye 302 milyon dolar ve İspanya'ya 285 milyon dolar dış satım yaptı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Otomotiv satışlarında yerli üreticiler zirvede

Yılın ilk yarısında Türkiye otomotiv pazarında en fazla otomobil satışı yapan markalar sıralamasında, ilk 5'te 4 yerli üretim yapan şirket yer aldı

İlk 6 aylık dönemde en fazla yerli araç satışını Fiat, en fazla ithal araç satışını Volkswagen yaptı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

4- ABD'de güçlü istihdam Fed'in 75 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığını artırıyor

Ülkede tarım dışı istihdamın haziranda artışını sürdürmesi ve işsizlik oranının yüzde 3,6 ile tarihi düşük seviyelerine yakın seyretmesi, resesyon endişelerine rağmen iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ediyor

Analistler, güçlü istihdam verilerinin Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif "şahin" politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu belirtiyor

(Dilara Zengin/Washington)

5- Şile'de denize gireceklere "rip akıntısı" uyarısı

Şile Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Antrenörü ve Cankurtaran Eğitmeni Muhammet Özcan:

"Yüzücülerin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Kişi gitmek istediği yönün tersi bir yöne giderse, açığa doğru sürüklendiğini hissederse rip akıntısına kapılmış diyebiliriz"

Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert:

"Vatandaşlara tavsiyem denizde sırtüstü yatıp, kendilerini bırakmaları ya da çeken akıntı bölgesinin sağına veya soluna doğru yüzmeleri"

(Muhammed Gencebay Gür-Adem Koç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan kedilerin 100 yavrusu, "Her evde bir Van kedisi" projesi kapsamında yeni ailelerine teslim edilecek

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya:

"Sahiplendirmeden önce sağlık testlerini yapıyoruz. Doğan her hayvanın sağlık karnesini çıkarıyoruz, pedigri ve takip sistemini oluşturduktan sonra sahibine veriyoruz"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu geleneği geleceğe taşıyacak

Federasyonun ilk başkanı Zübeyir Bekiroğlu:

"Şanlı ecdadımızın mirası olan atı ve oku gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturmalıyız. Bunun gayreti içerisinde olmalıyız"

"İnanıyorum ki gençliğimiz, atlarımızın izinde buluşacak ve bize ait olan değerlerimizi, geleneklerimizi, kültürlerimizi geleceğe güzel bir şekilde taşıyacak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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