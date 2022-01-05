(Özel haber) Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış manzaralarıGüzeldere Vadisi'nde menderesler kara büründüTatvan'da kar yığınları arasında oluşan... - Son Dakika

- (Özel haber) Güzeldere Vadisi'nden kartpostallık kış manzaraları

Güzeldere Vadisi'nde menderesler kara büründü

Tatvan'da kar yığınları arasında oluşan menderesler görenleri hayran bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde bulunan kar yığınları arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sundu.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Güzeldere Ovası'ndaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluştururken bu günlerde dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsü ve sis bulutları arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kıvrak şekilde uzayıp Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan kartpostallık görüntüler oluşturan mendereslerde yabani hayvanların yer alması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.