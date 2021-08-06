Üye Girişi
(Özel haber) Hakan Karaahmet: "Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz" - Son Dakika

(Özel haber) Hakan Karaahmet: "Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz"

06.08.2021 12:26
(Özel haber) Hakan Karaahmet:

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, hedeflerinin ve hayallerinin bir sistem takımı olarak devam etmek olduğunu söyleyerek, "Bunu başarabilirsek spor camiasına da güzel bir mesaj vermiş olacağız. Yaptığımız şeyler birilerine örnek olursa da doğru bir yol açmış oluruz diye düşünüyorum.

Giresun spor Başkanı Hakan Karaahmet, hedeflerinin ve hayallerinin bir sistem takımı olarak devam etmek olduğunu söyleyerek, "Bunu başarabilirsek spor camiasına da güzel bir mesaj vermiş olacağız. Yaptığımız şeyler birilerine örnek olursa da doğru bir yol açmış oluruz diye düşünüyorum. Giresunspor son derece başarılı bir takım olacaktır" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Karaahmet, "Yüzde 80 oralarında takımı tamamladık. Gelecek transferler var. Ondan sonraki süreci bekleyerek gitmek istiyoruz. Çünkü transfer devam edecek, bitmeyecek. Lig başladıktan sonra transfer devam edecek. Orada belki şeyi bekliyoruz, fırsat transferleri dediğimiz transferler mutlaka olacaktır. Oraya birkaç kişi de bırakalım istiyoruz. O zaman kadar hazır bir takımla da oynamamız lazım. O yüzde bu hafta itibariyle takımımız yüzde 80-85 hazır vaziyete getiririz. Ondan sonra maçlar başlayacak ve Giresunspor'u bir yerlere taşıyacak, taraftarını da heyecanlandıracak birkaç transfer daha belki sezon başladıktan sonra da devam edebilir" diye konuştu.

"Bir sistem takımı olarak yoluna devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz"

Yeni çıktıkları Süper Lig'de iki tane hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Karaahmet, "İlk hedefimiz ligde kalacak puanı almak. Sonra başka bir hedef olabilir. Ondan sonra deriz ki; 'Hadi bu sene 8'leri, 6'ları zorlayalım'. Bu içinde gelişecek bir şey. Şu bir gerçek olacak, Giresunspor başarılı. Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz. Bunu başarabilirsek spor camiasına da güzel bir mesaj vermiş olacağız. Yapamazsak zaten bunun karşılığını göreceğiz. Yaptığımız şeyler birilerine örnek olursa da doğru bir yol açmış oluruz diye düşünüyorum. Giresunspor'da herhangi bir olumsuz sonuç beklemiyorum. Giresunspor son derece başarılı bir takım olacaktır" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Sinan Gümüş gibi isimlerin fırsat transferi olarak düşünüp, düşünmediğinin sorunsa Hakan Karaahmet, "O bir fırsat transferi değil. Sonuçta maliyet hesaplamaları da yapmamız lazım. Çok değerli, çok kıymetli futbolcular. Giresunspor özellikle maliyet konusunda çok sistemli gitmeye çalışan bir takım. Doğru şeyleri yapmamız lazım. Yoksa diğer türlü birçok takımın çok fazla borcu var. Ben Giresunspor'u aldığımda çok büyük borcu vardı. Tekrar aynı kaosu yaşamak istemiyorum. Tahtaya 25 milyon gibi bir rakam ödeyeceğiz. Bu geçmişten gelen bir borç. Kaldıramayacağımız şeyleri yapmamız lazım. Doğru şeyleri yapmamız lazım. Futbolcuya çok para verdim, çok iyi futbolcu diye bir şey yok. Olmadı da zaten örneği yok. Ben çok para harcadım, şampiyon olacağım diye de yok. Bunlar sadece para ile orantılı değil, her şeyin kıvamında ve dozunda olması lazım. Her şeyi doğru yönetmemiz lazım" diye cevap verdi.

Yeni statlarının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıp, yapmayacağının sorulması üzerine ise Başkan Karaahmet, "Cumhurbaşkanımızın gelip stadı açmasıyla ilgili zaman zaman bize de gelen haberler oldu. Ama işte Türkiye'nin içinde olduğu yangınlar hepimizi derinden üzüyor. Onların da tabii bunlarla uğraşırken belki bunu ertelemek gerekebilir. Ama oradan gelecek haberi bekliyoruz. İlk maçta kupamızı kaldırmak istiyoruz. Öyle bir isteğimiz ve düşüncemiz var. Stadın resmi açılışında o taraftan gelecek habere göre organize edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

(Özel haber) Hakan Karaahmet: Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz

Spor Toto Süper Lig, İhlas Haber Ajansı, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Hakan Karaahmet: 'Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz' - Son Dakika Spor


Son Dakika

Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu 12:27 Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı 12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı 12:04 Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak 11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! 10:39 Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 10:26 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak 10:12 İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak

Son Dakika Haberleri
12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı
11:59 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
11:50 ABD'li büyük şirketler Kovid-19'un delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı
11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
11:01 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
12:58
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Gülben Ergen, Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi         
12:08
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek         
12:00
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu         
11:29
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
10:06
81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı 81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı         
09:48
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 13:18:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Hakan Karaahmet: "Bir sistem takımı olarak yolumuza devam etmek en büyük isteğimiz ve hayalimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement