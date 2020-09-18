- (Özel haber) Hakan Yılmaz: "Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir" - Son Dakika

- (Özel haber) Hakan Yılmaz: "Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir"

- (Özel haber) Hakan Yılmaz: "Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir" Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz: "İnşallah basketbol takımına da şans getiririz" Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven: "Gerekli hazırlıkları yaptık" Galatasaray Kadın...

- (Özel haber) Hakan Yılmaz: " Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir"

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz:

"İnşallah basketbol takımına da şans getiririz"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven:

"Gerekli hazırlıkları yaptık"

İSTANBUL - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ve basketbolcular, Hakan Yılmaz'ın misafiri olarak Riva'da gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi.

Galatasaray'ın Riva'da bulunan arazisinde yapılan Düşler Vadisi Proje'ni hayata geçiren Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı ağırladı. Riva'daki organizasyonda bir araya gelen basketbolcular ve teknik ekip, yeni sezon öncesinde keyifli bir gün geçirerek moral depoladı. Kendilerini misafir eden Hakan Yılmaz'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Başantrenör Efe Güven, "Ben bu yemekten ve bu misafirperverlikten dolayı Hakan beye teşekkür ediyorum. Bizim için de çok güzel bir organizasyon oldu. Burası da bizim evimiz sayılır zaten. Çok güzel bir yer, ben çok etkilendim. Tekrar teşekkür ediyorum, hem kendi evinde hem de bizim evimizde bizi ağırladığı için" diye konuştu.

"Sakatlıklar planlarımızı bozdu"

Yeni sezon öncesinde iddialı olduklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Efe Güven, "Bundan önce nasıl bir Galatasaray izlettiysem, yine aynı Galatasaray'ı izleteceğim. Ancak geçen seneki iskelet kadrodan çok fazla oyuncu kaybettik, ligin başlamasına 3 hafta kala Bria Hartley'nin sakatlığı oldu. Bu sakatlık birçok taşın yerinden oynamasına sebep oldu. Tekrar transfer yapmak durumunda kaldık. Tekrar iyi bir takım kimyasıyla yola başlayacağız. Eksik bir kadroyla antrenman yapıyoruz. Altyapıdan gelen Eda Şahin de çapraz bağ problemi yaşadı. Sezonu Fenerbahçe maçıyla kapatmıştık, Fenerbahçe maçıyla açacağız" dedi. Son olarak altyapıya da değinen Güven, "Altyapı bakımından elimiz çok kuvvetli. 15 kişilik kadroda 8 altyapı oyuncumuz var. Bu da ciddi avantaj sağlıyor. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Ama şu anda altyapı çalışmaları bile çok sekteye uğradı. Okulların açılmadığı yerde altyapı çalışmaları da yapılamıyor ve yeni oyuncular bulamıyorsunuz. Bu periyot basketbol adına büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir"

Düşler Vadisi'ni hayata geçiren Hakan Yılmaz, basketbol takımının gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Hocamızın eşliğinde kadın basketbol takımımız teşrif ettiler ve biz de çok mutlu olduk. Zaman zaman futbol takımını da misafir olarak ağırlıyoruz. Gerçi misafir demeyelim, onlar ev sahibi. Galatasaray'ın Riva arazisinde gerçekleştiriyoruz bu projeyi. Bugün çok mutlu ettiler bizi. 2 sene önce futbol takımını burada ağırladığımızda şampiyonluk gelmişti. İnşallah basketbol takımına da şans getiririz" dedi.

Projeyle ilgili de konuşan Yılmaz, "Düşler Vadisi 1150 dönüm üzerine yapılan bir proje. İlk etapta 300 villa satışa çıkmıştık. Yazın bu satış bitince 200 villa daha satışı çıktı. 509 villanın 480'ini sattık. Bu ay başında 200 villa daha satışa çıkacağız. Hızlı gideceğini düşünüyoruz. Covid süreci bizim açımızdan ekonomik olarak iyi geçti. İnsanlar bahçeli evleri tercih edip toprağa ayak basmak istediler. Biz de artık sağlıklı ev projesi geliştirdik. İnsanlar artık home-office olarak çalışmaya başladı ve biz de villalarımıza bir alan açtık. 3+1 villalarımız 3,5 + 1 oldu. Aynı şekilde 4+1 olan villalar da 4,5+1 oldu. Satışlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Kısmetse önümüzdeki sene sonunda yaşam başlayacak" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın geliriyle ilgili de konuşan Yılmaz, "Burada bizim verdiğimiz toplam hasılat bedeli 3 milyar 800 milyon civarıydı. Buradan Galatasaray'a 760 milyon TL civarı bir gelir verilecekti ancak şu andaki satış trendine bakılınca, bu hasılat geçilecek gibi görünüyor. Bu da Galatasaray'a yüzde 20 olarak yansıyacak. Böyle devam ederse Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

- (Özel haber) Hakan Yılmaz: Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir

Hakan Yılmaz, Galatasaray, basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor - (Özel haber) Hakan Yılmaz: 'Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL'yi bulabilir' - Son Dakika Spor

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