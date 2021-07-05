Üye Girişi
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: "Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk" - Son Dakika

(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: "Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk"

05.07.2021 15:03

Kocaelispor'un yeni transferi Hasan Hatipoğlu, takımdaki herkesin hedefinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Kocaelispor'un yeni transferi Hasan Hatipoğlu, takımdaki herkesin hedefinin şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Kocaelispor'a transfer olmasındaki en büyük etkenin ise taraftar olduğunu ifade etti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor sezon öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Yardımcı Antrenör Turgay Karslı yönetiminde sürdüren Kocaelispor günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Kocaelispor'un BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Hasan Hatipoğlu, takımın kamp yaptığı otelde İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, kampın yoğun tempoyla başladığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Sezona iyi başlayıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Kamp başlayalı henüz 2 gün oldu. İdmanlar çok güzel geçiyor. Burada tanıdığım arkadaşlarım da var. Arkadaş ortamı zaten çok iyi diyebilirim. Kamp dönemi her zaman yoğun geçer, bunun karşılığını almak istiyoruz. Şimdi acı çekeceğiz ki sezon sonu rahat edelim" dedi.

"Erzurum kamp için iyi bir yer"

Daha önce 2 sezon BB Erzurumspor forması giyen Hatipoğlu, Erzurum'un kamp için iyi bir tercih olduğunu kaydederek, "Burada 2 yıl geçirdim. Buranın havası çok soğuk oluyor. Kamp dönemi takımlar burayı tercih ediyorlar. Yüksek rakımından dolayı burada çalışmalar daha iyi geçiyor. İlerleyen zamanlarda yorgunluk çoğaldıkça daha zorlayacak idmanlarımız. İnşallah kampı sakatlıksız bitiririz." şeklinde konuştu.

"Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk"

Takımdaki herkesin hedefinin sezonu şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Ben Kocaelispor'u sırf taraftarı için tercih ettim diyebilirim. Yıllardan beri taraftarı yoğun olan takımlarda oynadım. Kocaelispor'un taraftarı beni kendine çekti. Şu an sezon başlamadan heyecanlıyım. Bu sezon yüzde 50 seyircili oynanacak maçlar. Bu takımda şampiyonluğa oynayacağımızı hayal ediyorum. Kocaelispor'un olduğu her yerde şampiyonluk düşüncesi olur. Bizim konuştuğumuz da şampiyonluk. Play-off falan düşünmüyoruz. Bunun için de kadro kuruluyor. Şampiyon olmak için içerideki ortamı güzel sağlaman lazım. Şu an öyle de görülüyor. İlla ki inişler çıkışlar olacak ama onları çok güzel geçirirsen o zaman istediğin sonucu elde edersin. Tek düşüncemiz şampiyonluk, onun için hazırlanıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk
(Özel haber) Hasan Hatipoğlu: Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Şampiyon, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Hasan Hatipoğlu: 'Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın kirli işlerini ifşa etti! Tosuncuk, topladığı paralarla uyuşturucu işine girmiş 16:26 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın kirli işlerini ifşa etti! Tosuncuk, topladığı paralarla uyuşturucu işine girmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz 16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı 15:58 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 15:53 Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek 14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız 14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Son Dakika Haberleri
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil         
16:35
Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı         
16:14
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti         
16:02
Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi         
15:55
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu         
15:22
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu         
13:43
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Hasan Hatipoğlu: "Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement