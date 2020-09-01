(Özel haber) Hasan Kartal: "Fenerbahçe maçına kadar birkaç transfer daha yapacağız"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçına kadar birkaç transfer daha yaparak sarı-lacivertliler karşısına sağlam bir kadroyla çıkmayı düşündüklerini söyledi.

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Genel kurul gayet kısa, sessiz ve sakin bitti, hiç muhalif yoktu. Tabii muhalif olmayınca biraz huylanıyorum çünkü sayı olaraktan baktığınız zaman az bir sayı. Delege sayısı yüzde elliyi biraz geçti. İnşallah Nihat bey daha iyi şeyler yapar. Çalışılan yerde mutlaka hata olur. Onlarında yapmış olduğu hatalar mutlaka vardır. Muhalifler de onları söyleyecekler, onlar da birbirini tamamlayacak. İçi dolu olanlar da olabilir neticede federasyonun değerlendirmesi lazım. Bazı şeylere açıklık getirdiler en azından. Soru işaretlerini daha güzel şekilde çözmenin yolunu araması lazım federasyonun. Kimsenin kafasında soru işareti kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Thomas hoca ile çok başarılı olacağız"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kartal, "Yeni hocamız Thomas'ın sporcularla ve yönetim ile iletişimi çok iyi. Sporcuların hepsi ile rahatça konuşabiliyor ve pozitif bir kişiliği var. Ben zannediyorum ki Thomas hoca ile çok başarılı olacağız. Transferimiz iyi gidiyor, iyi bir transfer yapar ve transfer ekibi oluşturursak biz bu sene başarılı olacağız diye düşünüyorum. Eksiklerimiz devam ediyor, yerli transferlerimizi hemen hemen bitirdik ama yabancı transferimizde eksik yerimiz var, üç dört tane kadar. Transfer ekibimiz çalışıyor, birçok futbolcu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çerçeve içerisinde sanıyorum Fenerbahçe maçına kadar birkaç transfer daha yaparak maça sağlam çıkmayı düşünüyoruz. Rizespor taraftarı ile ilişkilerim hep iyi oldu. Bize güvensinler, elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yapamadığımız zamanda bu işlerden uzak dururuz, daha iyi yapanlar gelir. Çünkü Rizespor önemlidir" şeklinde konuştu.

"Etimesgut Belediyespor'daki amacımız alt yapıdan futbolcu yetiştirerek onları yukarıya aktarmak"

Ayrıca Etimesgut Belediyespor'da da başkanlık görevini yürüten Hasan Kartal, "Etimesgut Belediyespor çok daha sağlam basarak ilerliyor. İkinci ligden birinci lige çıkması söz konusu değil. Biz istesek çok rahat çıkarırız ama çıkarmamızdaki sebep alt yapısı ve tesisleri ile ilgili. Şu anda bence ikinci lig kulüpleri içerisinde ilk beşe girer. Çok iyi tesislerimiz var, şimdi de altyapı ile ilgili çalışmalarımız var. En büyük sıkıntımız alt yapıdan çocuk yetiştirememek. Etimesgut Belediyespor'daki amacımız alt yapıdan futbolcu yetiştirerek onları yukarıya aktarmak" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA