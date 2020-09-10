Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Edhem Sunar, şu ana kadar yedi futbolcu aldıklarını belirterek, iki yabancı transferi daha yapacaklarını söyledi.

Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Edhem Sunar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni çıktıkları Süper Lig'deki hedefleri, transferler ve altyapı ile ilgili çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e yükselmelerinin bir proje olduğunu belirten Sunar, "5 yıllık altyapının, emeğin, çok büyük özverinin bütün şehrin büyük emeği var. Başta Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş. Futbolu bu kadar sevmesi ve sahiplenmesi çok büyük etkendi. Bu bir ekip işiydi. Çok zorlu bir süreçten geçildi. Bir kere finalden döndük. İkinci defa bayrağı göğüsledik. Bu bizim için çok keyifliydi. Çünkü mutlu şeylere o kadar aç ki. Kendi orada itilmiş, kenara bırakılmış bir şehir ruhu vardı. Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla şehirde canlılık, heyecan oldu. Hatayspor, bu heyecanı Süper Lig'de yansıtacak. Herkes yeni çıkan bir takım neler yapar diye bekliyor. Hatayspor çok şey yapacak. Herkesin beklentisinin üzerinde başarılar olacağına inanıyorum. Çok iyi transferler yaptık. Çok iyi bir takım olduk. İnandığımız bir teknik heyetimiz var. İnanmış bir şehir var. İnanmışlarla yola çıkmak çok ayrı bir şeydir. Hatayspor'un çok başarılı yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

3-4 yıllık bir plan yaptıklarını ifade eden Edhem Sunar, "İlk sezon için ortalarda bitirmeyi hedefliyoruz. Daha sonraki sezonlarda da iyi bir tesisleşmeden sonra Avrupa'yı hedefliyoruz. Bu kesin ve net. İnşallah önümüzdeki sene 4 sahamız olacak" şeklinde konuştu.

"İki yabancı transferi daha yapacağız"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sunar, "7 tane yabancı transfer yaptık. Hepsi de çok iyi. 2 tane daha transfer düşünüyoruz. Yine yabancı. Maalesef istediğimiz tarzda, istediğimiz mevkilere kaliteli yerli bulamadık. 2 tane yabancı transferi için görüşmeler halindeyiz. Ama neticelenmiş bir şey yok. Onun için isim söyleyemeyeceğim. Bunların daha gelecek sağlık raporlarının iyi çıkması lazım, bir sürü detay lazım. Bir anda hiçbir şey olmuyor, değişebilir. Kişilikli bir takım olduğuna inanıyorum. Galatasaray ile oynadığımız hazırlık maçında da bunu gördük zaten" açıklamasında bulundu.

Altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Edhem Sunar, "Hatay'ın genelinde bir tarama yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde genç çocuk bizi tercih etmeye başladı. Bu çok iyi bir şey. Altyapıya inanılmaz derecede önem veriyoruz. Artık eskisi gibi futbolcu yetiştiren Hatayspor olacağını düşünüyorum" dedi.

"40 hafta sadece bizim için değil bütün takımlar için zorlu geçecek"

40 haftalık Süper Lig maratonunu da değerlendiren Sunar, "Bütün takımlar için zor geçecek. Mesela biz yeni çıkan bir takımız federasyon bir bütçe açıkladı. Ayak bastı paramızı dahi alamadık. 40 haftada devre arası 4-5 gün süre olacak. Yok gibi bir şey. Hiçbir takımın hazır olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir takımın iyi bir transfer yaptığını da düşünmüyorum. Bunların hepsi bir soru tabi. 40 hafta sadece bizim için değil bütün takımlar için zorlu geçecek" açıklamasında bulundu.

"Aşırı paralar harcayan bir kulüp değiliz"

Federasyonun açıkladığı 105 milyon TL harcama limiti olduğunu ifade eden Edhem Sunar, "Biz mütevazi bir takımız. Hepsini kullanmayı düşünmüyoruz. Biz öyle aşırı paralar harcayan bir kulüp değiliz. Bizi bilen biliyor. Biz TFF 1. Lig'de şampiyon olan takımlar içerisinde en az bütçe ile şampiyon olmuş bir takımız. Bizim 4-5 yıllık periyodumuzda da böyledir. Biz inanmış, kaliteli, karakterli futbolculardan oluşan bir takım kurduk ve öyle şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışındaki futbolcular burayı ekonomik cennet görüyor"

14 yabancı haklarının tamamını kullanmayacaklarını söyleyen Sunar, "Yerli bulabilirsek alacağız. Ama ücretler korkunç rakamlara ulaşmış. Yurt dışındaki futbolcular burayı ekonomik cennet görüyor. Yerli futbolcular da yabancı statüsünün azalacağı için rakamlar çok yüksek. Bu ekonomiyi doğru idare edebilirseniz ayakta durursunuz. Doğru idare edemezseniz sonra batağın içine girersiniz" diye konuştu.

"Hatay'ın sporu seven bir belediye başkanı var"

Hatay'ın sporu seven bir belediye başkanı olduğunu belirten Edhem Sunar, "Orada dengeleri koruyan, iç çekişmeye izin vermeyen hakikaten çok kaliteli bir insan var. Kendisi de doçent doktor. Onun futbolu sevmesi halkın da futbol etrafında birleşmesine tek etken. Onun önderliği olmazsa bu kadar başarı gelmez" ifadelerini kullandı.

"Hatayspor olarak renk getireceğimize inanıyorum"

Süper Lig'in ilk 3 haftasında İstanbul takımları oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Sunar, "İki ligin şampiyonu, lig başlıyor. Bizim için dezavantaj değil, avantaj. Çünkü hiçbir takım tam anlamıyla hazır değil. Biz de kendimizi göreceğiz. Başakşehir en hazır kulüp gözüküyor ama biz iyi bir takımız. Bunu da göstereceğiz. Buna inanın. Hatayspor olarak renk getireceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Son olarak bütün Süper Lig takımlarına başarılar dileyen Edhem Sunar, "Hatayspor taraftarları da hiçbir şeyi düşünmesinler, dert etmesinler. Hatayspor çok başarılı bir sezon geçirecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL