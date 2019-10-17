(Özel haber) Hayalleri gerçek oldu, hayatlarında ilk defa bowling oynadılar

Samsun'da Okulun bahçesinde koniler ile bowling turnuvası yapan öğrencilerin sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünü harekete geçirdi. Öğrenciler topluca bowling salonuna götürülerek hayatlarında ilk kez salonda bowling oynamanın mutluluğunu yaşadı.



Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu öğrencileri konilerle okulun bahçesinde bowling turnuvası düzenledi. Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Cem Keskin tarafından 'Derecik Bowling Turnuvası' adı altında sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun dikkatini çekti. Samsun Bowling Salonunda düzenlenen organizasyon ile hayatlarında ilk kez bowling oynayan öğrencilerin yüzünden gülümseme eksik olmadı.



Öğrencileri ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu gençlerimize sosyal medyada okul bahçesinde tamamen kendi imkanlarıyla bowling oynarlarken şahit olduk. Dedik ki öğrencilerimize bir sürpriz yapalım. Çocuklarımızı bowling ile tanıştıralım. Gençlerle birlikte bowling oynadık. Ayrıca bu gençlerin spora olan merakını, spora olan aşkını bizler daha da taçlandırmak istedik. Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu öğrencilerinin tamamını alarak yüzme öğreteceğiz" dedi.



Sosyal medyada video paylaşan Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Cem Keskin ise, "Okulumuzda öğrencilerimiz ile yaptığımız beden eğitimi dersinde bowling oynarken paylaştığım video, müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından izlendi. Bunun üzerine bizi bowling tesisine davet ettiler. Çocuklarımızın bu tür sporlar ile tanışması bizleri çok mutlu etti. Bizim çalışmalarımız, böyle destekler olduğu sürece artarak devam edecektir. Çocukların yüzlerindeki ifade bu işin sonucunda elde edilecek başarıdan ziyade onların o küçücük gönüllerine hitap ettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.



Öğrenciler saatlerce bowling oynayarak günü geçirdiler. Bowling salonunun çok güzel ve büyük bir yer olduğunu ifade eden öğrenciler, "Gerçekten bizleri bu sporla buluşturan kişilere teşekkür ediyoruz. Hayatımızda ilk kez bowling oynadık. İlk gelmemizden dolayı pek beceremedik ama ileride daha güzel olacaktır. Buraya geldiğimizde müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu bizlere yüzme de öğreneceğimizi söyleyince bu durum bizleri çok sevindirdi" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN