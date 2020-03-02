(Özel haber) Hikmet Karaman: "Malatyaspor'dan teklif aldım" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Hikmet Karaman: 'Malatyaspor'dan teklif aldım' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Hikmet Karaman: "Malatyaspor'dan teklif aldım"

6 saat önce

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor'dan resmi bir teklif aldığını fakat henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi.

(Özel haber) Hikmet Karaman:

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor'dan resmi bir teklif aldığını fakat henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi.


Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürüyor. İsmi Yeni Malatyaspor ile gündeme gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman, transferi ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Malatya temsilcisinden resmi teklif aldığını doğrulayarak, "Resmi teklif var ama şu anda anlaşma gibi bir şey yok. Olduğunda zaten kulüp resmi açıklamayı yapar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:41 Kaynak: İHA
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