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(Özel haber) Holmen: "Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var" - Son Dakika

(Özel haber) Holmen: "Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var"

06.07.2021 22:57

- (Özel haber) Holmen: "Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var" Rizespor'un yeni transferi Sebastian Holmen: "Takıma faydalı olmak istiyorum" "Olabildiğince fazla süre almak istiyorum" "Türkiye'deki forvetlere çok bakmadım" "Bülent hoca benimle alakalı çok güzel şeyler söyledi"...

- (Özel haber) Holmen: " Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var"

Rizespor'un yeni transferi Sebastian Holmen:

"Takıma faydalı olmak istiyorum"

"Olabildiğince fazla süre almak istiyorum"

" Türkiye'deki forvetlere çok bakmadım"

"Bülent hoca benimle alakalı çok güzel şeyler söyledi"

ERZURUM - Rizespor'un yeni transferi Rasmus Sebastian Holmen, Türkiye'ye transferinde abisi Samuel Holmen'in büyük bir payının olduğunu söyledi. Holmen, ayrıca olabildiğince fazla süre alabilmek ve takımına faydalı olmak istediğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde devam eden çalışmalar günde çift idmanla sürdürülüyor. Rizespor'un Hollanda Ligi takımlarından Willem'den transfer ettiği 29 yaşındaki stoper Sebastian Holmen Karadeniz ekibinin kamp yaptığı otelde İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giyen Samuel Holmen'in kardeşi olan Sebastian Holmen'in de yolu abisi gibi Türkiye'den geçiyor.

"Takıma faydalı olmak istiyorum"

Sebastian Holmen takıma faydalı olmak istediğini ifade ederek, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Kulüpteki herkes bana çok iyi davrandı, uyum sağlamam için ellerinden geleni yapıyorlar. Antrenmanlar gayet güzel geçiyor. Ben de bu şekilde devam edip takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

"Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var"

Rizespor'a gelme aşamasında daha önce Türkiye'de forma giyen abisi Samuel Holmen'in büyük katkısı olduğunu kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, "Ben kendi kafamda zaten Rizespor'la anlaşmaya yakındım. Bu takıma gelmeyi düşünüyordum ama abime de Türkiye ve Rizespor'u sordum. O da bana Türkiye hakkında güzel şeyler söyledi ve burada güzel anıları olduğunu ifade etti. Aslında onun da büyük bir payı var. Ama benim düşüncelerim Rizespor adına çok pozitifti onun söylemleri sadece perçinledi" şeklinde konuştu.

"Olabildiğince fazla süre almak istiyorum"

Holmen, takımdaki arkadaşlık ortamından memnun olduğunu ve sezon başlangıcından itibaren olabildiğince fazla süre alarak takımına katkı sağlamak istediğini vurgulayarak, "Takımdaki ortam çok güzel, burada gerçekten çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Geldiğimden beri çok iyi bir süreç geçirdim diyebilirim. Takım arkadaşlarımın bana ciddi katkıları oldu. Benim için bundan sonraki süreç daha kolay olacak diyebilirim. Hedefim bireysel anlamda olabildiğince fazla süre alabilmek ve faydalı olabilmek. Umarım benim de bu takımın daha iyi yerlerde olabilmesinde katkım olur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki forvetlere çok bakmadım"

Holmen, savunma anlamında kendisine güvendiğini o yüzden rakip forvet kim olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, "Ben kendime güvenen bir savunma oyuncusuyum. Açıkçası Türkiye'deki forvetlere çok bakmadım. Rakibin forveti kim olursa olsun takım arkadaşlarımla sahada gereken mücadeleyi gösterip bu işi en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bülent hoca benimle alakalı çok güzel şeyler söyledi"

İlk görüşmede Bülent Uygun ile aralarında iyi bir bağ olduğunu kaydeden Holmen, "Rize'ye geldiğimde sözleşme imzalamadan önce Bülent hocayla 5-10 dakika sohbet etme fırsatımız oldu. O da benimle alakalı çok güzel şeyler söyledi. Agresif bir oyuncu olduğumu, bana gerçekten güvendiğini ve bana dair beklentilerinin olduğunu söylemişti. Bu bağlamda umarım Bülent hocayla güzel işler yaparız" açıklamalarında bulundu.

(Özel haber) Holmen: Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var
(Özel haber) Holmen: Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var
(Özel haber) Holmen: Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var
(Özel haber) Holmen: Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var

Samuel Holmen, Bülent Uygun, Rizespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Holmen: 'Rizespor'a gelmemde abimin büyük bir payı var' - Son Dakika Spor


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