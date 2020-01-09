(Özel haber) Hürser Tekinoktay:

Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda ibra edilmeyen Fikret Orman'la ilgili olarak, son 2 seçimde başkan adayı olan Hürser Tekinoktay açıklama yaptı. Olayın sadece Fikret Orman'a yıkılamayacağını söyleyen Tekinoktay, "Fikret Orman tek başına sorumlu olamaz. Diğer isimler ibra edilirken, yalnız onun ibra edilmemesi yanlış" dedi.



Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda eski başkan Fikret Orman ibra edilmedi. 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 1 yıllık süreçte Beşiktaş 305 milyon TL zarar ederken, alınan bu kararın ardından mevcut yönetimin dava açması halinde bu borcun Fikret Orman'a rücu edilmesi talep edilecek. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Beşiktaş'ın son seçimdeki başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, yapılanın yanlış olduğunu söyleyerek, "Bir hesap sorma konusu tabii ki olmalı ancak Fikret Orman bu kararları tek başına mı aldı? Takım maç kaybettiği zaman 1 kişi mi kaybediyor, 11 kişi kaybediyor. Diğer isimlerin ibra edilip, Fikret Orman'ın ibra edilmemesi yanlıştır. Diğerleri de ibra edilmemeliydi" diye konuştu.



"Fikret Orman'ın eli güçlendi"



Diğer yöneticilerin ibra edilmesinin Fikret Orman'ın elini güçlendirdiğini de söyleyen Tekinoktay, "Fikret Orman şimdi itiraz davası açarsa, mahkemenin ibrasızlığı kaldırma durumu var. Çünkü diğer isimler ibra edildi" dedi.



Beşiktaş Yönetimi'nin bu konuyla ilgili girişimde bulunması halinde yetkili mercilerin inceleme başlatabileceğini de dile getiren Tekinoktay, "Burada önemli olan samimi olmaktır. Gereken işlemi yapıp şikayet ederlerse, o zaman usulsüz işlem varsa ortaya çıkarılıp bunu Fikret Orman'a fatura edebilirler. Ancak bu işin ihalesinin yalnızca ona bırakılması yanlış bir durum oldu. Tek başına sorumlu olmamalıydı" açıklamasını yaptı. - ANTALYA