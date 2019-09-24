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(Özel Haber) Hurşit Velioğlu: "Osmanlıspor'u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz"

8 dakika önce

- (Özel Haber) Hurşit Velioğlu: "Osmanlıspor'u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz" İçel İdmanyurdu Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu "Mersin İdmanyurdu ruhunu canlandırmak için buradayız"ANKARA - Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u yenerek tur atlayan İçel İdmanyurdu'nda Takım Kaptanı Hurşit...

- (Özel Haber) Hurşit Velioğlu: "Osmanlıspor'u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz"

İçel İdmanyurdu Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu

"Mersin İdmanyurdu ruhunu canlandırmak için buradayız"

ANKARA - Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u yenerek tur atlayan İçel İdmanyurdu'nda Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu, "Osmanlıspor'u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz" dedi.

Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İçel İdmanyurdu Takım Kaptanı Hurşit Velioğlu, "Bugün arkadaşlarım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler. Kupada tabii ki hedefimiz üstler değil ama güzel bir oyun ile Osmanlıspor'u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz. BAL takımı olabiliriz ama taraftarımız ile birlikte eski Mersin İdmanyurdu ruhunu canlandırmak için buradayız. Şampiyonluk için kurulmuş bir kadroyuz. Ligde de iddialıyız. Mersin İdmanyurdu'nu hakkettiği yer olan Süper Lig'e çıkartacak bir başkanımız da var" ifadelerini kullandı.

(Özel Haber) Hurşit Velioğlu: Osmanlıspor'u saf dışı bıraktığımız için mutluyuz

Mersin İdmanyurdu, Türkiye Kupası, İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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