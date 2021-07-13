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(Özel haber) Hüseyin Murat Daldık: "İnşallah elini vicdanına koyan birisi çıkıp Eskişehirspor'da aday olur" - Son Dakika

(Özel haber) Hüseyin Murat Daldık: "İnşallah elini vicdanına koyan birisi çıkıp Eskişehirspor'da aday olur"

13.07.2021 00:57
(Özel haber) Hüseyin Murat Daldık:

Eskişehirspor Sportif Direktörü Hüseyin Murat Daldık, kura çekiminin ardından konuştu.

Eskişehirspor Sportif Direktörü Hüseyin Murat Daldık, kura çekiminin ardından konuştu. Kadroda 16 civarı oyuncu olduğunu söyleyen Daldık, "İnşallah elini vicdanına koyan birisi aday olur da, bu camiayı yaşatır" diye konuştu.

Eskişehirspor Sportif Direktörü Hüseyin Murat Daldık, TFF 2. Lig kura çekiminin ardından konuştu. Kura çekiminin Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Daldık, "Herkese iyi sezonlar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sportif olarak Eskişehirspor açısından güzel bir kura çektik diye düşünüyorum ama genel olarak baktığımızda malum, durumumuz belli" diye konuştu. Eskişehirspor'un önümüzdeki günlerde neler yaşayacağını bilmediğini ifade ederek devam eden Hüseyin Murat Daldık, "Ne olacağını ben de bilmiyorum. Şu an için bir başkan adayımız yok, yönetim kurulumuz yok. Burada kura çekilirken, genel kurulumuz var ama şu saate kadar ne bir başkan adayı ne bir yönetim kurulu listesi oluşmadı. Şu ana kadar aday yok" açıklamasını yaptı.

"İnşallah elini vicdanına koyan birileri aday olur"

Eskişehirspor'un çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Daldık, "Koskoca bir camia, inanılmaz bir camia Eskişehirspor. Herkes çok üzgün, özellikle taraftarlar çok üzgün. Bu duruma geldi. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi son dakikaya kadar vereceğiz. Kulübü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız ama bazı şeylerin önüne biz de geçemiyoruz. İnşallah elini vicdanına koyan birileri çıkar ve bu güzide, çok güzel camiayı kurtarırlar ve eski günlerine geri döndürürler diye umut ediyorum" dedi. Kadroda az sayıda oyuncu kaldığını da söyleyen Daldık, "Futbolculardan giden gitti zaten. Şu anda resmi olarak bakarsak 16 civarı oyuncumuz var. Fazla ya da eksik oyuncu söylemiş olabilirim ama sezon bu şekilde başlayacak gibi. Genel kurul belli olsun, ilerleyen günlerde neler olacağını biz de takip edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mevla, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Hüseyin Murat Daldık: 'İnşallah elini vicdanına koyan birisi çıkıp Eskişehirspor'da aday olur' - Son Dakika Spor


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