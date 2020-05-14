(Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Hüseyin Üneş: 'Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil"

6 saat önce

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi.

(Özel haber) Hüseyin Üneş:

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi. Üneş ayrıca, şu anda Beşiktaş'ı anlayacak en iyi kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her ikimizde büyük bir travma geçiriyoruz. Her iki takımada acil şifalar" dedi.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da dün yapılan korona virüs testinde 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A Takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı. Şüpheli olarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin yapılan son testlerinin ise negatif çıktı.


Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik. Şu an için en azından her şey kontrol altından. Bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ama kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. 14 gün boyunca kampüsümüz kapalı olacak. Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil. Üzgünüz, gerçekten sezona başladığımız hedefimizde belli sonuçta. Sezonun yüzde 83'ü biterken biz ilk 2'de tamamladık. Böyle durumla karşılaşmak bizleri çok üzüyor. Geleceğe dair güzel şeyler düşünmek istiyoruz ama şu anki süreç çok farklı bir olay, bunun sonuçlarını dünde gördük. Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız. İşimiz gerçekten çok zor" dedi.


"İkinci test sonrası şok olduk"


Yaptırdıkları ilk testin negatif olmasının ardından ikinci testi yaptırdıkları an biraz daha rahat olduklarını fakat sonuçları görünce şok olduklarını kaydeden Üneş, "Futbol Federasyonumuzun belirlediği yol haritası sonrası bizler geçtiğimiz cuma günü takımımızı topladık. Başka şehirdeki futbolcularımızı özel izinlerle kentimize getirdik. Şehrimiz bu süreci en iyi şekilde yöneten şehirlerden birisiydi. Neredeyse sıfıra yakın vaka sayısı bulunuyordu. Biz geçen hafta takımımızı topladıktan sonra ilk testlerimizi yaptık. Negatif çıkması sonrası antrenmanlara başladık. 6. günün öneminden dolayı dün ikinci testi yaptırdık. Bizler ikinci testi yaptırırken içimiz rahattı. 83 kişiye yapılan test sonuçlarının akşam elimize geçmesi sorası bizler şok olduk. Maalesef 60 kişi negatif, 11 pozitif ve 12 sarı diye adlandırılan şüpheli çıktı" şeklinde konuştu.


"Beşiktaş'ı en iyi anlayacak kulüp bizi"


Beşiktaş'ta 8 kişinin testinin pozitif çıkmasına da değinen Başkan Üneş, siyah-beyazlıları en iyi anlayacak olan kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Beşiktaş camiasına öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Şu an için onları en iyi anlayacak olan kulüp gerçek anlamda biziz. Sıcağı sıcağına yaşamış olduğumuz ağır bir travma var. Olayı sabah saatlerinde duymuştum ardından kamuoyuna duyurulmuş. Onlar adına çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede hem biz hem de Beşiktaş kısa sürede bu hastalığı atlatırız" ifadelerini kullandı.


"Nihat Özdemir ile telefonla görüştük"


TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu vurgulayan Hüseyin Üneş, "TFF Başkanımız Nihat Özdemir, dün gece itibariyle olayın kamuoyuna yansıması sonrası beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci yakinen takip ettiğini söyledi. Bu sabahta kendisi ve yetkililerle süreci görüştük" dedi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:53 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 21:45:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]