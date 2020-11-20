(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: "Hedefimiz Sultanlar Ligi" - Son Dakika

(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

20.11.2020 10:40

- (Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: "Hedefimiz Sultanlar Ligi" İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Neslişah Akar, "Asla pes etmeyen yapıya sahibiz. Bunu 5'te 5 yaparak gösterdik.

- (Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Neslişah Akar, "Asla pes etmeyen yapıya sahibiz. Bunu 5'te 5 yaparak gösterdik. Hedefimiz Sultanlar Ligi" dedi.

Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele den İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde forma giyen orta oyuncu Nelişah Akar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, çok genç bir ekip olduklarını ifade ederek, "Çoğu isim buraya yeni geldi. Ben de dahil olmak üzere. Hocamız da geçen sezonun yarısından beri burada. Bu takımı kurmakta onun da çok büyük bir etkisi var. Genç ve hırslı olmamızın bu ligde bizim çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Asla pes etmeyen bir yapıya sahibiz. Bunu da 5'te 5 yaparak gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah hedefimiz Sultanlar Ligi daha da yukarıya çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"5 maçlık galibiyet serimizin devamının geleceğini düşünüyorum"

Ligde son 5 haftada aldıkları galibiyetlere değinen başarılı orta oyuncusu, "Çalışmalarımız çok yoğun gidiyor. Çift tek hiç fark etmez. Ekstra yoğunlukta devam ediyoruz. Etmek zorundayız. Pandemi sürecinde de mecburuz. 5'te 5 yaptık. İnşallah devamı gelecektir. Lideriz ve lider takımla oynayarak galibiyet serimizi sürdürdük. Devamı geleceğini düşünüyorum çünkü çok çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Vakıfbank maçı çok zor bir maçtı"

Ligde son 5 haftada alınan galibiyetler arasında Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın da olduğunun altını çizen Neslişah Akar, "Çok genç takımlar fakat uzun süredir beraber oynadıkları için de çok iyi bir uyum içindeler. Zorlu rakiplerimizdi. En başta hedef aldığımız maçlardı. Bunları da güzel galibiyetle tamamladığımız için çok mutluyum. Özellikle Vakıfbank maçı bizim için çok zor bir maçtı. 1-0 geride başladık fakat sonra öne geçmeyi bildik. Zor bir maçtı ama antrenmanların verdiği verimle birlikte bunu atlattık" diye konuştu.

"Salgın döneminde kulübümüz çok destek oldu"

Neslişah, korona virüs salgınında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün takıma büyük destek sağladığını vurgulayarak, "Bu sırada spor salonlarına girmemiz mümkün değildi. Bu süreci evde antrenmanlarla kondisyonerlerin verdiği idmanlarla lastik çalışmalar ve küçük ağırlıklar olsun bu antrenmanlarla devam ettirdik. Bu süreçte kulübümüzün de desteği çok büyüktü. Dezenfektan ürünler olsun salonların dezenfekte edilmesi olsun. Kullandığımız toplar ağırlıklar hepsi dezenfekte edildi. Çok üst düzey koruma alanındaydık. Burada çalışırken içimiz de rahattı. Bunun dışında salona başladığımızda buraya hiçbir tedirginlikle gelmedik. Bu süreçte Tuncay Bey olsun Ekrem Bey olsun staff olsun. Hiçbiri desteklerini esirgemediler. Hep yanımızdalardı. Bundan sonra da yanımızda olacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: Hedefimiz Sultanlar Ligi
(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: Hedefimiz Sultanlar Ligi
(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: Hedefimiz Sultanlar Ligi
(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: Hedefimiz Sultanlar Ligi

İhlas Haber Ajansı, voleybol, İstanbul, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: 'Hedefimiz Sultanlar Ligi' - Son Dakika Spor


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